Vorpommern: Mutmaßliches IS-Mitglied gefasst

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag einen 31-jährigen Syrer festnehmen lassen. Der Mann soll Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen sein. Die Ermittler werfen ihm außerdem ein Kriegsverbrechen vor. Er soll eine Syrerin, die mit ihren Kindern Anfang 2016 aus dem besetzten Gebiet fliehen wollte, an einem Kontrollposten in ein Haus gelockt und vergewaltigt haben, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft.

Richter entscheidet am Mittwoch

Am Dienstag wurde die Wohnung des 31-jährigen mutmaßlichen IS-Mannes im Landkreis Vorpommern Greifswald durchsucht. Nähere Angaben dazu, wann und wie der Beschuldigte nach Deutschland kam und in welcher Stadt er bislang lebte, machten die Ermittler noch nicht. Er soll am Mittwoch in Karlsruhe einem Richter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird. Die Polizei hatte bereits seit Januar mit einem Haftbefehl nach dem 31-Jährigen gesucht.

