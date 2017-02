Stand: 23.02.2017 13:47 Uhr

Volksinitiative gegen Kinderarmut gestartet

Ein Netzwerk aus mehreren Verbänden in Mecklenburg-Vorpommern hat am Donnerstag eine Volksinitiative gegen Kinderarmut gestartet. Dem Netzwerk gegen Kinderarmut zufolge gilt jedes vierte Kind im Land als arm oder armutsgefährdet. Mecklenburg-Vorpommern ist demnach mit Ausnahme von Bremen das Bundesland mit dem höchsten Armutsrisiko für Kinder. Wie ein Sprecher des Netzwerks in Schwerin mitteilte, fordern die Vertreter vor allem bessere Bildungschancen für Kinder aus ärmeren Familien.

15.000 Unterschriften, dann ist der Landtag gefordert

In der Volksinitiative fordern die Organisatoren eine chancengleiche Entwicklung für alle. Der Landtag werde aufgefordert, sich bei der Landesregierung für mehr Fachkräfte in Kitas einzusetzen und die Betreuung für Eltern kostenfrei zu machen. Unterschriftenlisten sollen bei Ärzten, in Apotheken, Läden und an Informationsständen etwa bei Familienfesten ausliegen. Eine Volksinitiative kann erreichen, dass sich der Landtag mit ihrem Thema befassen muss. Dafür müssen mindestens 15.000 Wahlberechtigte die entsprechende Vorlage unterschreiben. Wenn diese Unterschriftenzahl erreicht ist, veranlasst die Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD), dass die Volksinitiative in der nächstmöglichen Landtagssitzung behandelt wird.

Kinder- und Jugendarbeit soll Pflicht werden

21,4 Prozent der Kinder leben in Hartz-IV-Familien, sagte der Vorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker. 35 Prozent der Arbeitnehmer im Land seien im Niedriglohnsektor beschäftigt, im Bundesschnitt seien es 20 Prozent. Kinder- und Jugendarbeit müsse als Pflicht gesehen werden, nicht als freiwillige Aufgabe, und nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande, sagte der Vorstandssprecher des Landesjugendringes, Fabian Scheller. Die Landesregierung sollte zur Kinder- und Jugendsozialarbeit und deren Finanzierung eine Konzeption erarbeiten und dem Landtag vorlegen.

Linksfraktion unterstützt die Volksinitiative

Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in MV, Simone Oldenburg, begrüßte die Volksinitiative in einer ersten Reaktion ausdrücklich. Seit Jahren habe die Landesregierung nichts unternommen, so Oldenburg, "um die grassierende Kinder- und Jugendarmut zu bekämpfen". Daher unterstütze die Linksfraktion die Initiative.

Bernhardt: Jugendarbeit im Land dauerhaft sichern

Die für Familienpolitik zuständige Sprecherin der Linken, Jacqueline Bernhardt, ergänzte, statt des herrschenden Flickenteppichs brauche das Land einheitliche Lösungen beim Personalschlüssel in den Kitas. Kitas sollten für Eltern zudem generell kostenfrei sein, forderte Bernhardt. Darüber hinaus sollte es kostenfreie Angebote für Kinder und Jugendliche für eine sinnvolle Freizeitgestaltung geben. Und nicht zuletzt müsse die Jugend- und Sozialarbeit im Land endlich dauerhaft gesichert werden.

Sozialministerin Drese bietet Dialog an

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, die grundsätzlichen Ziele der Landesregierung und der Volksinitiative seien sehr ähnlich. So habe die Verbesserung der Kindertagesförderung seit Jahren oberste Priorität der Landesregierung mit deutlich steigenden Haushaltsmitteln wie einem Plus von 137 Prozent seit 2007. Die Eltern würden um bis zu 50 Euro pro Monat entlastet. Die Ministerin bot den Jugendverbänden Dialog und Zusammenarbeit an.

