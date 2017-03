Stand: 10.03.2017 17:22 Uhr

Verwirrung um Stallpflicht-Lockerung in MV

Die Lockerung der Geflügelstallpflicht nach vier Monaten hat vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern Verwirrung gestiftet. Das Landwirtschaftsministerium hat deshalb einen zusätzlichen Erlass an die Kreisveterinärbehörden herausgegeben, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Das Ministerium bekräftigt darin, die Lockerung der Stallpflicht nur in begründeten Einzelfällen in risikoarmen Regionen auf schriftlichen Antrag zu gestatten.

Einzelne Kreise preschten vor

Den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte und Rostock war diese Regelung offenbar zu bürokratisch. Sie verzichteten auf aufwendige Einzelfallprüfungen und hoben die Stallpflicht nach regionalen Risikobewertungen für ganze Regionen auf. Ausgenommen sind die Küste, große Seen und in Flussniederungen, wo sich Wildvögel vermehrt aufhalten.

Landkreis nimmt generelle Aufhebung zurück

Nachdem das Ministerium Einspruch erhoben hatte, nahm der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte diese Regelung am Freitagnachmittag zurück. Den Auslauf generell in risikoarmen Regionen zu gestatten, sei nicht erlaubt, sagte Kreissprecherin Haidrun Pergande. Außer in Risikogebieten soll der Auslauf von Geflügel ab Sonnabend auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim wieder möglich sein. Der Landkreis Vorpommern-Rügen will bis Montag eine Entscheidung treffen, wie er die Lockerung der Stallpflicht handhabt.

Zahlreiche Anfragen

Die vom Landwirtschaftsministerium am Mittwoch erlassene Lockerung der Stallpflicht hatte bei den Veterinärbehörden der Landkreise zu einer Antragsflut auf Ausnahmegenehmigungen geführt. Mit einem solchen Ansturm hatte das Landwirtschaftsministerium nicht gerechnet. In den Nachbarländern habe es nur wenige Anträge nach Lockerung der Stallpflicht gegeben, sagte Landestierarzt Dirk Freitag. In Mecklenburg-Vorpommern gerieten die Landkreise dagegen nach Hunderten Anrufen und Anträgen unter Druck. Auch im Agrarministerium in Schwerin standen dem Vernehmen nach die Telefone nicht still. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Anträge auf Ausnahmegenehmigungen schriftlich gestellt werden müssen.

Friedrich-Loeffler-Institut sieht kein Abklingen

Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems hält unterdessen weiter an seiner Risikoeinschätzung von Mitte Februar fest. Es gebe keine Anzeichen für ein Abklingen der Seuche, so eine Sprecherin des Instituts am Freitag. In der vergangenen Woche habe es deutschlandweit 60 positive Befunde bei Wildvögeln, sechs Ausbrüche in Geflügelbeständen sowie einen Vogelgrippefall in einem Tierpark gegeben, hieß es. Es bestehe jedoch kein Widerspruch zwischen der eigenen Einschätzung und der Lockerung durch das Landwirtschaftsministerium. Die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung unter bestimmten Bedingungen sei generell in der Geflügelpestverordnung festgelegt. Die Ankündigung sei demnach eher ein aktiver Hinweis auf bestehende Regelungen, teilte das Institut mit.

