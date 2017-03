Stand: 09.03.2017 11:03 Uhr

Verband: Rechte Gewalt in MV auf Höchststand

Nach Angaben des Opferverbandes Lobbi hat die Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 149 Angriffe registrierte der Verband demnach 2016. Das sind 19 Taten mehr als im Vorjahr. Nach Angaben von Lobbi nimmt außerdem nicht nur die Zahl der Gewalttaten zu, sie werden auch brutaler.

Schwerpunkte im Osten des Landes

Hauptmotiv der Taten sei Rassismus, hieß es. Vier Mal hätten die Täter bei Brandstiftungen auch den Tod von Menschen in Kauf genommen. Es seien aber nicht nur Flüchtlinge betroffen, sondern in 24 Fällen auch Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagierten. Schwerpunkte sind nach Angaben von Lobbi die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte.

Kritik an Ermittlungen der Polizei

Nur etwa drei Viertel der von Lobbi registrierten Angriffe würden von den Opfern bei der Polizei angezeigt worden, hieß es. Eine Ursache dafür seien Sprachbarrieren. Zudem hätten Betroffene das Gefühl, von den Behörden nicht ernst genommen zu werden. Gleichzeitig kritisierte der Opferverband die Polizei: Sie sehe in diesen Fällen nur selten politisch motivierte Taten und stelle Ermittlungen viel zu schnell ein. Das Innenministerium will Ende April die offiziellen Zahlen der politisch motivierten Kriminalität vorstellen.

