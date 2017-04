Stand: 28.04.2017 10:47 Uhr

Usedom: Finanzierung für Swinetunnel steht

Großer Bahnhof heute im polnischen Swinemünde (Świnoujście) auf Usedom: Dort haben Vertreter der Stadt und der Warschauer Regierung die Finanzierung des geplanten Swinetunnels besiegelt. Der rund 1,5 Kilometer lange Autotunnel soll die vom Fluss Swine getrennten Ostseeinseln Usedom und Wollin verbinden. Zwei Verträge zur Finanzierung des Projekts wurden unterzeichnet. Die EU hatte bereits eine Förderung des rund 225 Millionen Euro teuren Projekts zugesagt. 15 Prozent der Baukosten übernimmt die Stadt Swinemünde.

Finanzierung des Swinetunnels geregelt NDR 1 Radio MV - 28.04.2017 17:10 Uhr In Swinemünde haben Vertreter der Stadt und der polnischen Regierung zwei Verträge zur Finanzierung des geplanten Swinetunnels unterzeichnet. Spätestens 2022 soll er in Betrieb gehen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Boomtown auf einer Insel

Das Geld kommt unter anderem aus den Steuereinnahmen durch den neuen Gashafen. Denn die 41.000-Einwohner-Stadt direkt an der Grenze zu Deutschland floriert. Sie investiert kräftig in ihre Infrastruktur: ein Flüssiggas-Terminal wurde kürzlich in Betrieb genommen, im Kurviertel entstehen moderne Hotels und der Übersee-Hafen soll in naher Zukunft vergrößert werden. Spätestens Anfang 2022 sollen unter der Swine die Autos rollen. Die derzeit noch pendelnden Stadtfähren gehören dann der Vergangenheit an.

Verkehrsprobleme auf deutscher Seite befürchtet

"Das ist eine Stadt, die extrem prosperiert, in allen Bereichen", sagt auch der Verkehrsexperte und Chef der Usedomer Bäderbahn, Jörgen Boße. "Auch ohne Tunnel kann man schon sagen, dass wir zunehmend Verkehrsprobleme bekommen werden durch das starke Wachstum der Stadt", ist sich Boße sicher. Es gibt Befürchtungen, dass dann gerade in den Sommermonaten noch mehr Autos die Bundesstraßen der Insel verstopfen könnten.

Gutachten in Arbeit

Seit mehr als einem Jahr laufen Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen der Tunnel auf den Usedomer Straßenverkehr haben wird. Das Gutachten lässt aber noch auf sich warten. Interessenvertreter der Wirtschaft befürworten dagegen das Projekt und fordern eine leistungsfähige Anbindung Usedoms auf deutscher Seite.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.04.2017 | 17:10 Uhr