Uni Greifswald: Geteiltes Echo auf neuen Namen

Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) hat sich hinter die Entscheidung der Universität Greifswald gestellt, auf den Namenszusatz "Ernst-Moritz-Arndt" zu verzichten. Ihr Ministerium werde die vom Senat beschlossene Namensänderung genehmigen, sagte Hesse. Allerdings ist dieser Schritt eher Formsache: Denn der Sitz der Hochschule - also Greifswald - bleibe Namensbestandteil, deshalb könne eine Genehmigung nicht versagt werden, so ein Sprecher. Hesse spricht nach dem Beschluss des Senats von einer demokratische Entscheidung, die zu akzeptieren sei.

SPD-Mitglied lobt "mutige Entscheidung"

Politisch wollte sie den Verzicht auf den auch wegen seiner antisemitischen Ansichten äußerst umstrittenen Namenspatron nicht kommentieren. Das übernahm ihr SPD-Fraktionskollege Dirk Stamer: Der weltoffene Universitätsgedanke lasse sich nur schwer mit den nationalistischen Ideen Arndts vereinbaren, meinte der hochschulpolitische Sprecher der Fraktion. Stamer lobte die "mutige Entscheidung". Der Verzicht auf den nach der Machtübernahme der Nazis 1933 eingeführten Namen betone die Freiheit des Denkens.

CDU und AfD reagieren enttäuscht

Der CDU-Abgeordnete Franz-Robert Liskow bedauerte dagegen den Schritt. Die Greifswalder hätten sich mit dem Namen identifiziert. Die AfD sieht in der Namensänderung ein "verheerendes Signal", sie sei widersinnig. Viele Studenten, die sich dafür ausgesprochen hätten, würden aus Westdeutschland kommen, seien regional aber nicht verwurzelt, so der Abgeordnete Ralf Weber, der selbst Professor an der Universität Greifswald ist. Die Linke erklärte, es sei gut, dass eine langwierige Debatte zu Ende sei. Jetzt müsse die Entscheidung zügig umgesetzt werden, so der Abgeordnete Karsten Kolbe. Die Universität Greifswald verzichtet auf den Namenspatron, auch um internationale Wissenschaftler nicht zu verprellen.

