Stand: 23.10.2017 09:20 Uhr

Unfall mit Sattelschlepper: A 19 voll gesperrt

Nach einem Lastwagen-Unfall ist die wichtigste Verkehrsader zwischen Berlin und der Ostsee - die Autobahn 19 - bei Malchow in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Malchow und Waren ereignet, verletzt wurde niemand. Ein Lastwagenfahrer war mit seinem Sattelzug in die Mittelleitplanke der Baustelle an der Petersdorfer Brücke gefahren. Nach Informationen der Polizei sei der Fahrer vermutlich deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Der 59-jährige Lkw-Fahrer habe angegeben, durch den Gegenverkehr geblendet worden zu sein.

Vollsperrung der Autobahn

Der Sattelschlepper ist mit über 21 Tonnen Stahl beladen, was die Bergung laut Polizei schwierig macht. Zur Zeit ist die A 19 nicht nur in Richtung Berlin voll gesperrt, sondern auch in Richtung Rostock. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Umleitungen seien ausgeschildert, teilte die Polizei mit. Fahrzeuge in Richtung Berlin müssen die Autobahn an der Anschlussstelle Malchow verlassen und werden an der Anschlussstelle Waren wieder auf die Autobahn zurückgeleitet. In der Gegenrichtung führt die Umleitung von Röbel nach Malchow.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.10.2017 | 05:30 Uhr