Stand: 20.01.2017 07:55 Uhr

Trump-Amtseinführung: Rostocker ganz nah dran

Wenn heute in Washington der 45. amerikanische Präsident Donald Trump in sein Amt eingeführt wird, ist ein Rostocker ganz nah dabei: Christoph Wulff ist Rooms-Division-Manager im renommierten Willard Intercontinental-Hotel, das nur einen Häuserblock vom Weißen Haus, dem Sitz des Präsidenten, entfernt liegt.

Das traditionsreiche Haus rühmt sich damit, seit Präsident Franklin Pierce im Jahr 1853 so ziemlich jeden nachfolgenden US-Präsidenten in seinen noblen Suiten beherbergt zu haben. "Wir haben einige Zimmer, von denen man auf den Süd-Rasen des Weißen Hauses blicken kann", sagt der 36-jährige Rostocker im Gsapräch mit NDR 1 Radio MV. Besonders gefragt sind am Tag der Inauguration aber die Suiten mit Blick auf die Pennsylvania Avenue. "Dort wird die Hauptparade mit Präsident Donald Trump stattfinden. Wir haben von dort den perfekten Blick auf die Parade. Alles, was Sie im TV sehen, sehen wir hier live und direkt von unserer Hoteleinfahrt", sagt Wulff.

Der Mann fürs Wohlfühlen

Der Job des Mecklenburgers ist es, den anspruchsvollen Gästen einen angenehmen Aufenthalt und reibungslosen Service zu bieten. Angefangen vom Wagenmeister über den Concierge, der die Gäste mit Empfehlungen für die feinsten Restaurants in der Stadt versorgt, bis hin zur Rezeption und der Telefonzentrale, wo die Anrufe der Gäste für den Room Service entgegengenommen werden - "Das sind meine Verantwortungsbereiche", sagt Wulff.

Ausbildung in Heiligendamm

Die Arbeit für hochkarätige Gästen ist Wulff von Anbeginn seiner Karriere gewohnt. Schließlich hat er seine Hotelausbildung im edlen Kempinski Grand Hotel in Heiligendamm gemacht, wo 2007 die Mächtigen der Welt beim G7-Gipfel residierten. Über die Stationen Frankfurt und Berlin kam Wulff zur Intercontinental-Hotels-Gruppe und 2015 zog es den Sohn eines Antiquars aus der Rostocker Rosa-Luxemburg-Straße schließlich in die US-Hauptstadt in die direkte Nachbarschaft des Weißen Hauses.

Dass sich die Stimmung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in jüngster Zeit gewandelt hat, hat Wulff hautnah mitbekommen. "Die Meinungen sind sehr gespalten." Es gebe einerseits viele Leute, die Trumps Präsidentschaft sehr positiv entgegenblicken. "Aber es gibt auch viele, die es sehr schade finden, dass Obama nicht mehr ihr Präsident sein wird."

Staatsmänner und Vorstandsvorsitzende

In diesen Tagen hat Wulff im Willard-Hotel auf jeden Fall besonders viel zu tun: Eine exklusive Gäste-Klientel hat sich für die die Tage der Amtseinführung Trumps angesagt. "Wir haben hochkarätige Größen aus der Wirtschaft. Wir haben viele Polit-Größen mit Verbindungen zur alten und zur neuen Administration. Ehemalige Staatspräsidenten wohnen momentan bei uns. Zahlreiche Vorstandsvorsitzende von großen Firmen", so Wulff. Es versteht sich von selbst, dass bei solch illustrer Gästeschar alles wie am Schnürchen laufen muss. "Es ist alles viel intensiver, es ist alles 100 Prozent schneller als sonst, aber es macht Spaß", sagt Wulff.

"Seit Monaten ausgebucht"

Kurzentschlossenen kann Wulff jedoch nicht mehr behilflich sein. "Wir sind seit Monaten ausgebucht." Viele Suiten sind seitdem zu regelrechten Party-Suiten umfunktioniert worden, in denen Firmen und politische Institutionen Events abhalten. Die Feierlichkeiten laufen bereits seit Mittwoch. "In den Suiten finden Empfänge statt, Künstler treten auf - welche, will Wulff aber nicht verraten. Es gibt Dinner und Frühstücke. "Und dann gibt es noch die großen Viewing-Partys in allen großen Suiten, die zur Pennsylvania Avenue zeigen."

Immense Sicherheitsvorkehrungen

Doch dort ist derzeit von Partystimmung noch nicht viel zu sehen. Stattdessen Zäune und Barrikaden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens. "Nach der ersten Sicherheitsbarrikade folgen noch zwei weitere Zäune bis hin zur Parade, die von mir jetzt ungefähr 80 Meter weit entfernt stattfinden wird. Wir sind in dem sogenannten roten Bereich, in dem dann keine Fahrzeuge mehr zugelassen sein werden", erzählt Wulff. Ringsherum seien Checkpoints eingerichtet. Überall Polizeiautos und Beamte vom Secret Service. "Die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist, dass 3.500 Polizisten als Special Security Officer vereidigt wurden. Nur für die Parade. Es ist sehr viel Sicherheit."

Vor der Amtseinführung feierte Donald Trumps schon mit Verbündeten, künftigen Ministern und Vertrauten der Republikaner beim Mittagessen - allerdings nicht im Willard-, sondern im Trump-Hotel.

