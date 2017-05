Stand: 03.05.2017 08:11 Uhr

Totes Baby: Massen-Gentest soll zur Mutter führen

In der Gegend um Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beginnt heute einer der größten Massen-Gentests Mecklenburg-Vorpommerns. Durch die Untersuchung soll die Mutter eines toten Babys ermittelt werden, das in einem Waldstück bei Wittenburg gefunden worden war. Rund 1.700 Frauen zwischen 15 und 45 Jahren sind von der Polizei per Post zum Speicheltest aufgefordert worden, die Teilnahme ist allerdings freiwillig. Laut Polizei sind speziell Frauen im Fokus der Ermittler, die zwischen März 2016 und März 2017 in den Gemeinden Wittenburg, Wittendörp, Zarrentin, Vellahn und Bobzin gemeldet waren oder dort gearbeitet haben. Die Tests sollen bis zum Wochenende abgeschlossen sein.

Tätersuche: Anwohnerin oder Durchreisende?

Anfang März hatten Spaziergänger ein neugeborenes Mädchen tot in der Nähe eines Sportplatzes gefunden. Die Obduktion des Kindes hatte ergeben, dass es bei seiner Geburt noch gelebt hatte. Wie das Baby ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Mutter nicht gefunden werden. Daher war vom Amtsgericht Schwerin der Massen-Gentest, die sogenannte DNA-Reihenuntersuchung, im betreffenden Gebiet angeordnet worden. Da das Baby aber in der Nähe der Autobahn 24 gefunden worden sei, könnte es auch von Durchreisenden abgelegt worden sein, so die Ermittler.

Test dauert nur wenige Minuten

Die Abgabe der DNA-Probe ist für die Frauen zwar freiwillig, sollte sich aber bei weiteren Ermittlungen der Tatverdacht gegen eine Person erhärten, die dann als Beschuldigte gilt, kann das Gericht eine solche DNA-Untersuchung anordnen. Bei dem Test wird mit einem langen Wattestäbchen die Mundhöhle abgestrichen, dabei werden Speichel und auch abgestorbene Hautteilchen entnommen. Aus diesen wird die DNA ermittelt. Stimmt sie mit der des Babys überein, kann man die Mutter zweifelsfrei identifizieren. Das Procedere dauert nur wenige Minuten, die Auswertung pro Test zwei bis drei Tage.

