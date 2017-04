Stand: 17.04.2017 12:15 Uhr

Tote und Verletzte bei Unfällen im Nordosten

Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern ist es am Osterwochenende zu mehreren Unfällen mit Toten und Verletzten gekommen. Ausgelöst wurden sie teilweise durch plötzlich einsetzende Hagelschauer. So stießen am Ostermontag auf der A 19 in Höhe der Anschlussstelle Güstrow/Teterow in Richtung Rostock sechs Autos zusammen. Sie waren gegen 11 Uhr im Hagel ins Rutschen geraten. Laut Polizei wurde dabei ein Mensch schwer und vier Personen leicht verletzt. Der Verkehr wird derzeit auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Stau, an dessen Ende sich ein weiterer Auffahrunfall ereignete. Die Polizei appellierte an die Autofahrer, die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen.

Schwer verletzt: Glätteunfall in Thulendorf

Plötzliche Hagen- und Graupelschauer haben am Ostermontag zu mehreren Unfällen in MV geführt: Auf der B110 bei Thulendorf wurde eine Autofahrerin am Morgen schwer verletzt.







Thulendorf: Frau fährt frontal gegen Baum

Wenige Stunden zuvor war eine Frau bei Thulendorf (Landkreis Rostock) mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Sie wurde schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war der Frau durch einen Graupelschauer die Sicht genommen, so dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

Zwei Tote bei Unfall auf B 106

Bereits am Ostersonntag waren bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 106 bei Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Laut Polizei war der 53-jährige Fahrer eines Geländewagens gemeinsam mit seiner 80-jährigen Mutter gegen 9 Uhr von Groß Stieten in Richtung Dorf Mecklenburg unterwegs. Der Mann kam in Höhe des Abzweiges Moidentin von der Fahrbahn ab, sein Auto kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine Mutter so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Neun Verletzte auf Usedom

Am Sonnabend wurden bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Zinnowitz auf Usedom neun Menschen zum Teil schwer verletzt worden, darunter auch vier Kinder. Die Unfallursache ist noch nicht klar. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 80.000 Euro.

