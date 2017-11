Stand: 15.11.2017 14:46 Uhr

Sexueller Übergriff: Soldat suspendiert

Nach der möglichen Sexualstraftat eines Soldaten hat die Bundeswehr personelle Konsequenzen gezogen. Wie ein Sprecher am Mittwoch sagte, wurde der 29-jährige Soldat vom Dienst suspendiert. Er dürfe für drei Monate keine Uniform tragen, so der Sprecher. Mit der Maßnahme sollten die Ermittlungen zu dem Vorfall unterstützt werden.

Maximal drei Monate vom Dienst freigestellt

Nach drei Monaten darf der Unteroffizier wieder seinen Dienst ausüben, sofern kein straf- oder disziplinarrechtliches Verfahren eingeleitet wurde. Sowohl der Beschuldigte als auch die mutmaßlichen Opfer gehören zur Flugabwehrraketengruppe 21, einem kleineren Verband mit Standorten in Sanitz und Prangendorf.

Verdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

Bei der Abschlussfeier nach einem Lehrgang vergangenen Donnerstag in Todendorf (Schleswig-Holstein) soll der Unteroffizier zwei Soldatinnen sexuell missbraucht haben, so der Vorwurf. Laut Staatsanwaltschaft schweigt er zu den Vorwürfen. Von einem DNA-Vergleich erhoffen sich die Ermittler nun weitere Erkenntnisse. Die mutmaßlichen Opfer befinden sich in psychologischer Behandlung und sind derzeit nicht im Dienst.

