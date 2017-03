Stand: 29.03.2017 07:25 Uhr

Theater Vorpommern: Tarifvertrag oder Insolvenz

Am Theater Vorpommern wird heute über einen neuen Tarifvertrag für die Angestellten verhandelt. Sollte es zu keiner Einigung oder zu kurzfristigen Verlängerung des bestehenden Haustarifvertrags kommen, droht dem Theater die Insolvenz.

Jahrzehntelanger Lohnverzicht - Haustarifvertrag ausgelaufen

Schon seit 20 Jahren verzichten die am Theater Vorpommern Beschäftigten wegen der angespannten finanziellen Lage des Hauses auf einen Teil ihres Lohnes. Der bisherige Haustarifvertrag lag 17 Prozent unter dem Flächentarifvertrag und war im Januar ausgelaufen. Seitdem werden die 276 Mitarbeiter befristet bis zum Ende dieses Monats nach einem Überbrückungsvertrag bezahlt.

Nur rund ein Zehntel der Forderung angeboten

Die Vereinigung Deutscher Opernchöre und weitere Gewerkschaften fordern eine deutliche Annäherung der Löhne an den Flächentarifvertrag. Dies würde allein bis Ende des Jahres Mehrausgaben von insgesamt rund zwei Millionen Euro bedeuten. Die Städte Stralsund, Greifswald und der Landkreis Vorpommern-Rügen bieten als Gesellschafter des Theaters jährlich knapp 208.000 Euro zusätzlich an - Darüber hinaus sehen sie das Land in der Pflicht.

