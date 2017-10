Strenz will Kritiker verklagen

Stand: 20.10.2017 15:48 Uhr

Die umstrittene CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz wehrt sich jetzt juristisch gegen ihre Kritiker. Die 50-Jährige Unionspolitikerin aus dem mecklenburgischen Goldberg verlangt von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe eine Unterlassungserklärung. Sie wehrt sich vor allem gegen den Vorwurf der Lüge und Korruption. Strenz steht seit Wochen wegen ihrer fragwürdigen Verbindungen ins autokratische Aserbaidschan in der Kritik. Als Wahlbobachterin des Europarats und Vorsitzende der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe hatte sie in der Vergangenheit mehrfach die angespannte Menschenrechtslage in dem Land positiv bewertet.

Geld für Beratertätigkeit

Strenz räumte bei Bekanntwerden der Vorwürfe ein, von einer Firma des ehemaligen CSU-Politikers Eduard Lintner mehrere Tausend Euro für eine Beratertätigkeit bekommen zu haben. Die Line-M-Trade mit Sitz in Nürnberg hat enge Kontakte nach Aserbaidschan. Nach Medienberichten gab es regelmäßig Geldflüsse aus Aserbaidschan - Strenz bekam bis zu 30.000 Euro zwischen November 2014 und Januar 2015. Welche konkreten Gegenleistungen sie erbrachte, ist bis heute unklar.

Streit um Anti-Korruptionserklärung

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schwabe - wie Strenz ebenfalls Wahlbobachter für den Europarat - warf Strenz mit Blick auf ihre als sehr verständnisvoll geltende Haltung gegenüber Machthaber Ilham Alijew Korruption und Lüge vor. Als Wahlbeobachterin in Aserbaidschan hätte sie Mitte 2015 eine Anti-Korruptionserklärung unterschrieben, in der sie versichert habe, keine geschäftlichen Verbindungen in das Land zu haben. Die Unterschrift unter das Dokument sei eine Lüge gewesen, meinte Schwabe. Gegen diese Aussage wehrt sich Strenz. Sie hat die Berliner Medienrechtskanzlei Bezzenberger eingeschaltet. Ihre Anwältin schreibt an den SPD-Parlamentarier, Strenz habe keinen Grund zur Annahme gehabt, dass das Geld der Line-M-Trade aus Aserbaidschan komme, und sie habe auch keine Veranlassung gehabt, das anzunehmen oder zu überprüfen. Die Anti-Korruptionserklärung Erklärung vom 12. Juni 2015 sei deshalb korrekt erfolgt.

"Dann wird man sich wohl vor Gericht sehen"

Strenz lässt ihrem Kritiker drohen. Ihre Anwältin fordert Schwabe ultimativ auf, bis kommenden Montag die "unwahren Tatsachenbehauptungen" zurückzunehmen und auf eine Wiederholung zu verzichten - ansonsten gebe es eine Klage. Schwabe erklärte dem NDR in einer ersten Stellungnahme, er werde nicht unterschreiben. Strenz habe ihre zweifelhafte Rolle noch immer nicht geklärt. Die Haltung, sie habe nicht gewusst, woher das Geld komme, wirke aufgrund der guten aserbaidschanischen Verbindungen des Line-M-Trade Geschäftsführers Lintner wenig glaubhaft. Auf Twitter kommentierte Schwabe das Vorgehen von Strenz: "Dann wird man sich wohl vor Gericht sehen."

Union-Bundestagsfraktion wartet noch ab

Fraglich ist, ob Strenz für ihren juristischen Schritt die Rückendeckung der Unions-Bundestagsfraktion hat und ob die Anwaltskosten von der Fraktion übernommen werden. Zuletzt ist die Fraktion vorsichtig auf Distanz zu Strenz gegangen. Die Fraktionsführung wolle zunächst die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchungskommission des Europarats abwarten, teilte ein Sprecher auf NDR Anfrage mit. Das fließe dann in die Entscheidung ein, ob die Abgeordnete Strenz wieder als Mitglied der deutschen Delegation in der parlamentarischen Versammlung vorgeschlagen werden könne. Öffentlich hat sich Strenz nach der Wahl - trotz gegenteiliger Ankündigung - bisher nicht zu den Vorwürfen erklärt.

