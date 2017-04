Stand: 09.04.2017 13:51 Uhr

"Seefuchs" wird Seenotretter im Mittelmeer

Der Stahlkutter "Seefuchs" ist an die Hilfsorganisation "Sea Eye" verkauft worden und wird am Dienstag von Stralsund aus Richtung Mittelmeer in See stechen. Dort soll das Traditionsschiff eingesetzt werden, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten.

Nur wenig Zeit für Umbauarbeiten

Laut "Sea-Eye"-Mitarbeiter Frank Scholz werden die Umbauarbeiten an Bord bis zum Auslaufen andauern: "Weil zwischen Kauf des Schiffs und Losfahrt nur sehr wenig Zeit ist - da wird mit Sicherheit bis zum letzten Moment dran gearbeitet." Die "Seefuchs" sei zwar ein altes Schiff, aber gut gewartet und gut erhalten.

Flüchtlingsrettung: Neue Aufgabe für die "Seefuchs" Nordmagazin - 09.04.2017 19:30 Uhr Erst Fischkutter, dann Expeditionsschiff und Ausflugsdampfer: Nun soll die "Seefuchs" bei der gemeinnützigen Organisation "Sea-Eye" im Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fast 60 Jahre auf der Ostsee unterwegs

Gebaut wurde der klassische Sassnitzer Stahlkutter 1958 und war zu DDR-Zeiten als Fischkutter im Einsatz. Nach der Wende wurde die "Seefuchs" ein Charterschiff für ganz unterschiedliche Passagiere wie Wissenschaftler oder Urlauber. Jahrelang hat der Kutter im Greifswalder Museumshafen gelegen, musste den Liegeplatz dort aber verlassen als das neue Sperrwerk gebaut und die Fahrrinne zu klein wurde. Seitdem liegt die "Seefuchs" am Dänholm in Stralsund und geht gelegentlich noch auf Expeditionsfahrten für das Deutsche Meeresmuseum. Doch mit 50.000 Euro Betriebskosten im Jahr, Reparaturen und neuen Vorschriften für Traditionsschiffe ist den bisherigen Besitzern die Puste ausgegangen, sodass sie sich für den Verkauf entschieden.

Weitere Informationen Fischkutter "Iuventa" startet zu Rettungsmission Im Mittelmeer werden fast täglich Flüchtlinge aus Sennot gerettet. Nun sind Freiwillige in einem umgebauten Kutter von Emden aus aufgebrochen, um sich an der Rettung zu beteiligen. (30.06.2016) mehr Kutter aus Rostock startet zur Flüchtlingsrettung Das Entsetzen über die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer trieb den Unternehmer Michael Buschheuer dazu, sich ein Schiff zu kaufen. Heute ist die "Sea Eye" von Rostock zum Hilfseinsatz gestartet. (22.02.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.04.2017 | 12:35 Uhr