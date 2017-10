Stand: 15.10.2017 12:01 Uhr

Schweriner muss weiter in türkischer Haft warten

Ein Deutscher aus Schwerin, der seit sechs Monaten in der Türkei in Haft sitzt, muss weiter auf seine Freilassung oder auf einen ordentlichen Prozess warten. Wie NDR 1 Radio MV am Sonntag berichtete, gibt es weiterhin keine Informationen der türkischen Behörden darüber, wann der Pilger angeklagt oder entlassen werden soll.

Inhaftiert ohne Anklage oder Frist

Der Schweriner war vor einem Jahr zu Fuß in Richtung Jerusalem losgewandert. Eine Pilgerreise sollte es werden. Wie die Frau des 54-Jährigen im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, sitzt ihr Mann weiterhin in einer Zelle mit acht weiteren Häftlingen. Er hat keinen Kontakt zu anderen Deutschen. Inzwischen dürfe er zumindest schreiben und bekomme Bücher. Er lerne sogar die türkische Sprache.

Videos 02:13 Schweriner Pilger in türkischem Gefängnis Nordmagazin Seit Monaten halten die türkischen Behörden einen Pilger aus Schwerin fest. Der 54-Jährige soll im April während einer Pilgerreise nach Jerusalem festgenommen worden sein. Video (02:13 min)

Eine Anfrage der deutschen Botschaft in Ankara an das türkische Außenministerium zu dem Verfahren mit dem Mann ist bislang ohne Antwort geblieben. Auch die Bitte des Pilgers mit seinem im Sterben liegenden Vater sprechen zu dürfen, wurde bisher nicht beantwortet. Die Ehefrau rechnet nun mit der Abschiebung ihres Mannes im Frühjahr.

Mehrere Deutsche in der Türkei in Haft

In der Türkei sitzen derzeit zehn Deutsche wegen politischer Vorwürfe in Haft. Neben dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel gehören unter anderen auch der Menschenrechtler Peter Steudtner und die Übersetzerin Mesale Tolu dazu. Ihnen wird Terrorismus vorgeworfen. Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist unter anderem deshalb angespannt.

Weitere Informationen mit Video Schweriner in Türkei in Haft - Familie besorgt Ein 54-jähriger Schweriner sitzt seit fünf Monaten in der Türkei im Gefängnis. Er war auf einer Pilgerreise nach Jerusalem. Offenbar wird ihm Grenzverletzung vorgeworfen. Die Familie ist besorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.10.2017 | 12:00 Uhr