Baby misshandelt: Vater gibt Taten zu

Ein 32-jähriger Vater hat am Mittwoch vor dem Stralsunder Landgericht zugegeben, seinen erst wenige Monate alten Sohn zwischen 2014 und 2015 in zwei Fällen misshandelt zu haben. Er habe sich erst an die Taten erinnern können, als er vor Gericht mit Videoaufnahmen konfrontiert wurde, die ihn bei den Misshandlungen zeigen. An weitere Taten, die ebenfalls dokumentiert wurden, könne er sich aber nicht erinnern. "Ich bin mir bewusst, dass die Aufnahmen mich zeigen", sagte der gelernte Fachinformatiker. Das Kind ist nach Angaben des Gerichts nun aufgrund von Hirnschädigungen zu 70 Prozent schwerbehindert.

Säugling musste schon 2014 ins Krankenhaus

Dem Angeklagten werden zwischen Oktober 2014 und Juni 2015 Misshandlungen in 15 Fällen vorgeworfen. In einem Fall war die Misshandlung so schwer, dass der Junge mit Krämpfen und Hirnblutungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren damals eingestellt worden, weil der Tatverdacht nicht nachweisbar gewesen sei.

Videoaufzeichnungen zeigen Kindesmisshandlungen

Auf Initiative der Mutter hatten die Eltern dann drei Kameras in der Wohnung installiert. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wollten sie sich damit gegenseitig beweisen, dass sie für die Misshandlungen ihres Kindes nicht verantwortlich seien. Das Paar trennte sich im Juni 2015. Erst als die Mutter vor einem Jahr die Aufnahmen auf der Festplatte des Computers durchsah, fiel die Tat durch den Kindsvater auf. 27 Dateien dokumentieren mutmaßliche Gewalteinwirkungen des Mannes. Das Urteil wird für Donnerstag erwartet. Dem Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

