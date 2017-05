Stand: 02.05.2017 09:30 Uhr

Saaler Bodden: Surfer aus Hamburg tot geborgen

Die Wassersportsaison in Mecklenburg-Vorpommern hat noch gar nicht richtig begonnen, dennoch sind bereits ein Toter sowie ein Vermisster zu beklagen. Nachdem seit Ostern ein Stehpaddler auf dem Neuklostersee(Landkreis Nordwestmecklenburg) vermisst wird, ereignete sich am 1. Mai das nächste Unglück: Ein 64-jähriger Surfer, der auf dem Saaler Bodden (Landkreis Vorpommern-Rügen) seinem Hobby nachging, verschwand zunächst spurlos. Später wurde dessen Leiche bei Born in einem Schilfgürtel entdeckt. Die Wasserschutzpolizei warnte Wassersportler eindringlich davor, die kalten Temperaturen und riskanten Verhältnisse zu Saisonbeginn nicht zu unterschätzen.

Kaltes Wasser und starken Wind nicht unterschätzen

Beide Männer stammen aus Hamburg. Beide hatten sich bei starkem Wind und niedrigen Temperaturen auf die Gewässer gewagt, um ihren Sport auszuüben. Der 64-jährige Surfer war am Montag bei Windgeschwindigkeiten bis 60 Kilometern pro Stunde auf dem Saaler Bodden unterwegs. Am Nachmittag meldete ihn ein Bekannter als vermisst. Rettungskräfte fanden weit entfernt zunächst nur sein Surfbrett. Die Todesursache ist noch unklar.

Neuklostersee wird noch einmal abgesucht

Derweil sucht die Wasserschutzpolizei Wismar weiter nach dem 50-jährigen Hamburger, der Ostern bei Sturm auf seinem Stand-up-Paddling-Board auf dem Neuklostersee verschwand. "Wir werden den See nochmals mit einer Schlauchbootbesatzung absuchen", sagte ein Polizeisprecher. Der Urlauber war laut einer Zeugin plötzlich ins Wasser gefallen. Helfer hatten bei Windböen bis Stärke neun nur noch Paddel und Brett bergen können. Es gibt laut Polizei kaum noch Überlebenschancen für den Mann. Suchaktionen mit Spürhunden und Geräten mit Sonarortung waren erfolglos geblieben.

