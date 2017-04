Stand: 04.04.2017 07:25 Uhr

SPD und CDU gegen höhere Werften-Bürgschaften

SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern wollen den MV-Werften der asiatischen Genting-Gruppe keine höheren Bürgschaften gewähren. Das haben die Fraktionschefs beider Regierungsparteien, Thomas Krüger und Vincent Kokert, klargestellt.

Die MV-Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund wollen Medienberichten zufolge Bürgschaften von Land und Bund nutzen. Demnach geht es um ein Volumen von rund 500 Millionen Euro für Bürgschaften, Investitionshilfen und Exportgarantien. Dass die Werften diesen Weg gehen wollen, hatte der Geschäftsführer der Werften, Jarmo Laakso, bereits Anfang des Jahres erklärt. "Alle Unterstützung die wir finden können, ist willkommen und dann finanzierungsmäßig auch wichtig", so Laakso.

Keine Klarheit über Höhe der Bürgschaften

Die MV-Werften unterscheidet von anderen Schiffbauern, dass der Eigentümer, die malayische Genting-Gruppe, die Aufträge gleich mitgebracht hat. Zehn Schiffe sollen die Werften in den nächsten Jahren für Kreuzfahrtunternehmen der Genting-Gruppe bauen. Die Werften erklärten, dass sie für den Bau tatsächlich Bürgschaften in Anspruch nehmen wollen. Über die genaue Höhe herrscht jedoch noch keine Klarheit. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums teilte mit, dass es Anfragen und erste Gespräche auf Bundes- und Landesebene gebe. Konkrete vollständige, prüffähige Bürgschaftsanträge von Banken lägen aber bislang weder dem Land noch dem Bund vor, hieß es weiter.

Mehrheitliche Ablehnung in der Landespolitik

In der Landespolitik wird derweil eine Aufstockung des Bürgschaftsrahmens für Werften mehrheitlich abgelehnt. "Wir haben unsere Lehren aus der Pleite der P+S Werften gezogen und die Bürgschaften des Landes auf 300 Millionen Euro begrenzt", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Das betonte auch CDU-Fraktionschef Vincent Kokert: "Das steht im Gesetz. Und daran ist nicht zu rütteln." Kokert widersprach damit seinem Parteikollegen Eckhardt Rehberg. Der CDU-Finanzexperte im Bundestag hatte gefordert, den Bürgschaftsrahmen an das für die MV-Werften geplante Bauvolumen von 3,5 Milliarden Euro anzupassen.

Linke würde sich nicht sperren, AfD warnt

Die Linke wäre dafür offen: "Ich glaube nicht, dass wir uns gegen 500 Millionen Euro sperren würden", sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Für die Landesregierung schlage nun die Stunde der Wahrheit, ob sie die maritime Industrie politisch und wirtschaftlich wieder unterstützen wolle, sagte der Linken-Wirtschaftsexperte Helmut Holter. AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm warnte hingegen davor, dass sich das Land mit hohen Millionen-Bürgschaften erneut "in die Nesseln setzt". Auch Holm sprach sich gegen einen größeren Rahmen aus. "300 Millionen Euro sind schon eine Menge Geld."

Schlechte Erfahrungen

Vor der Pleite der P+S Werften in Stralsund und Wolgast hatten Bund und Land hohe Bürgschaften übernommen. Staatliche Absicherungen für Bankenkredite sind im Schiffbau durchaus üblich. Doch wurden die Bürgschaften auf Basis von Gutachten gegeben, die den Werften trotz erheblicher wirtschaftlicher Probleme gute Perspektiven bescheinigten. Allein das Land übernahm Bürgschaften und Garantien in Höhe von 271,1 Millionen Euro und ist nach der Werftenpleite Hauptgläubiger. Als Konsequenz aus dem drohenden Totalverlust war eine Obergrenze für Werftenbürgschaften in Höhe von 300 Millionen Euro festgelegt worden.

Zwei Flusskreuzer bereits im Bau

Auf den MV-Werften werden seit Mitte 2016 zwei Sechs-Sterne-Flusskreuzfahrtschiffe gebaut. Das erste soll im Juni fertiggestellt werden, für das zweite ist eine Auslieferung im August dieses Jahres geplant. Für zwei weitere Flusskreuzschiffe, die im Frühjahr 2018 ausgeliefert werden sollen, war im Januar Brennbeginn. Ende dieses Jahres soll der Bau eines der zukünftig größten Kreuzfahrtschiffe weltweit beginnen. Für 2020 plant die Werft die Auslieferung des Megaliners.

