SPD-Abgeordneter räumt Nähe zur AfD ein

Der SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Rechtsausschusses, Dirk Friedriszik, gerät wegen seiner früheren Nähe zur AfD unter Druck. Anders als zunächst von ihm behauptet, hat der 45-jährige Ludwigsluster über die AfD offenbar auch Posten angestrebt. NDR 1 Radio MV liegt eine E-Mail vor, die Friedriszik im Herbst 2013 an den AfD-Landesverband geschickt hat. Darin heißt es, er habe bereits mehrfach seine Bereitschaft erklärt, bei der bevorstehenden Kommunalwahl für die Stadtvertretung an seinem Wohnort Ludwigslust zu kandidieren. Wörtlich schreibt er: "Zu meinem Bedauern erfolgte auf die Erklärung keine Reaktion von Seiten der AfD." Er hoffe auf Antwort und würde sich über ein persönliches Kennenlernen freuen. Als Kontakt gab er die Handynummer an, die auch heute noch aktuell ist. Kurz zuvor hatte Friedriszik ebenfalls in einer E-Mail an den AfD-Landesverband erklärt, er strebe die Gründung einer Ortsgruppe in Ludwigslust an, leider habe er keine Informationen über andere Mitglieder.

Friedriszik beklagt "Hexenjagd"

Der Umgang mit der Angelegenheit macht dem SPD-Abgeordneten immer mehr zu schaffen. Er habe damals noch nicht gewusst, wo er heute sein würde, sagte er in einer ersten Reaktion auf die jetzt bekannt gewordenen neuen Schreiben. Möglicherweise habe er mit den E-Mails etwas über das Ziel hinausgeschossen und sei überehrgeizig gewesen. Er wiederholte dennoch, dass er nie Mitglied der AfD gewesen sei und sprach von einer "Hexenjagd" auf seine Person.

"Mitglied werden" angeklickt?

Am Donnerstagabend, nach einer internen Beratung, an der auch Regierungssprecher Andreas Timm (SPD) teilnahm, gab er eine schriftliche Erklärung ab. Darin räumte er ein, er habe "sich zunächst beruflich, dann auch privat für die AfD interessiert". Später habe er erwogen, "mich dort kommunalpolitisch zu engagieren". Das habe er auch per Mail angeboten. Er habe sich aber nie persönlich mit AfD-Funktionären getroffen oder an Parteiveranstaltungen teilgenommen. Er wiederholte, dass er sich damals auf einer Internetseite für einen Newsletter eingetragen und dafür auch persönliche Daten angegeben habe. Er wisse nicht mehr, ob er den Button "Mitglied werden" geklickt habe. Ende 2013 habe er unter die Sache einen Strich ziehen wollen. Der Weg, den die AfD seither gegangen sei, zeige ihm, dass dieser Schritt der richtige gewesen sei. "Ich stehe aus tiefster Überzeugung zur SPD, der ich mein ganzes Engagement widme." Ihm sei die Situation "zutiefst peinlich".

AfD-Mitgliedschaft schriftlich gekündigt

Noch am vergangenen Dienstag hatte er erklärt, er sei nie AfD-Mitglied gewesen. Er reagierte damit auf ein von ihm unterschriebenen Brief an die AfD-Bundesgeschäftsstelle, der dem NDR vorliegt. Darin kündigte er im November 2013 seine Mitgliedschaft in der AfD (Mitgliedsnummer 9641) - "aus persönlichen Gründen". Seine Mitgliedskarte habe er vernichtet. Friedriszik erklärte als Reaktion auf dieses Schreiben, er habe sich damals im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit als Berufssoldat bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit über die noch junge Partei informieren wollen.

Dazu habe er einen Newsletter abonniert und dann Rechnungen über Mitgliedsbeiträge bekommen. Um dem ein Ende zu bereiten, habe er das Kündigungsschreiben verfasst. Friedriszik arbeitete vor seiner Abgeordnetenzeit lange Jahre als Soldat (Dienstgard: Stabsfeldwebel) im Landeskommando der Bundeswehr. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle reagierte auf Anfrage erstaunt über die Version des SPD-Abgeordneten. Eine "Newsletter"-Mitgliedschaft habe es bei der AfD nicht gegeben. Parteisprecher Christian Lüth teilte mit: "Herr Dirk Friedriszik war vorher AfD-Mitglied (2013) und behauptet heute das Gegenteil."

Erstaunen in der SPD-Fraktion

Auch in der eigenen SPD-Fraktion ist das Erstaunen über das Verhalten des Parteigenossen groß: "Warum kündige ich eine Mitgliedschaft, wenn es die nie gegeben hat?", fragte ein Fraktionskollege. Andere bezweifeln, dass Friedrisziks Arbeit bei der Bundeswehr irgendetwas mit dem Versuch zu tun haben könnte, Informationen über die damals junge AfD einzuholen. Ein Parteifreund erklärte, die Bundeswehr habe keine Beobachtungsaufgaben im Inneren - erst recht nicht im Zusammenhang mit einer nicht verbotenen Partei wie der AfD. Wenn er von vornherein klar Schiff in der Angelegenheit gemacht hätte, dann wäre das nie zu einem Thema geworden.

SPD-Kreisverband erwartet Erklärung

Friedrisziks SPD-Kreisverband Ludwigslust-Parchim erwartet klärende Worte von dem Landtagsabgeordneten, der auch Vorsitzender der für den Verfassungsschutz zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) ist. Am nächsten Freitag (31. März) soll er dem Kreisvorstand Rede und Antwort stehen. "Wir sind da ganz unvoreingenommen und wollen ihm die Gelegenheit geben, die Dinge darzustellen", sagte der Kreisvorsitzende Pascal Winkler NDR 1 Radio MV.

Schnell Karriere gemacht

Friedriszik ist in der SPD schnell groß geworden. Nach dem Kündigungsschreiben bei der AfD wurde er Anfang 2014 Mitglied bei den Sozialdemokraten. Im Juli 2014 holte er einen Sitz in der Ludwigsluster Stadtvertretung, gut zwei Jahre später wurde er Landtagsabgeordneter. Neben dem Vorsitz im Rechtsausschuss und in der PKK ist er Mitglied im Innenausschuss. Für die SPD-Fraktion ist er Sprecher für Bundeswehr-, Entwicklungs-, Europa- und Justizpolitik.

