SPD-Abgeordneter gibt Chefposten ab

Stand: 28.03.2017 16:41 Uhr

Dirk Friedriszik kam nicht allein, Bildungsministerin Birgit Hesse und sein Bürokollege, der Abgeordnete Christian Brade, begleiteten ihn auf dem Weg zur SPD-Fraktion. Wortlos ging der 45-Jährige an den Kameras vorbei in den Fraktionssaal hinein. Drinnen erwartete ihn zwar kein Tribunal, aber doch der ein oder andere Fraktionskollege, der "Aufklärung" verlangte. Friedriszik musste sich zu seiner früheren AfD-Mitgliedschaft und seinem umstrittenen Umgang mit dieser Parteivergangenheit erklären. Im Vorfeld war von Lüge und Vertrauensverlust die Rede. Eine Stunde später stand fest: Friedriszik gibt seine Chefposten im Rechtsausschuss und im Kontrollgremium für den Verfassungsschutz, der sogenannten PKK, auf. Den Verzicht auf die Ämter hatte er von sich aus angeboten. Seine Fraktion nahm dankend an.

SPD zieht Konsequenzen

Eine Woche nach den ersten NDR Berichten über seine AfD-Mitgliedschaft zieht die SPD damit die Konsequenzen. Diese Schritte schienen am Ende unvermeidlich: Denn der Neu-Parlamentarier hatte sich in Widersprüche verstrickt, eine AfD-Mitgliedschaft zunächst geleugnet und danach dann doch kleinlaut zugegeben, dass er möglicherweise auf den Button "Mitglied werden" gedrückt habe. Jetzt steht fest: Friedriszik wollte 2013 für die AfD bei der Kommunalwahl in Ludwigslust kandidieren, dort auch eine Ortsgruppe aufbauen. Außerdem hatte er Kontakt zu AfD-Größen. Im November 2013 trat er aus der damals jungen Partei aus.

Krüger: Friediszik hat Fehler begangen

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger erklärte nach der Sitzung, Friedriszik habe nicht die Wahrheit gesagt und einen Fehler gemacht. Ein Fraktikonsausschluss des direkt gewählten Abgeordneten mit Wahlkreis in Ludwigslust stand aber offenbar nicht zur Debatte. Krüger sagte, die SPD sei wie eine Familie, "wenn dort jemand Mist baut, dann schmeißt man ihn nicht 'raus, sondern arbeitet daran, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird".

Weitere Informationen Verschweigt SPD-Mann seine AfD-Vergangenheit? Der Landtagsabgeordnete Dirk Friedriszik war offenbar vor dem Eintritt in die SPD Mitglied der AfD. Über die einstige Nähe zum politischen Gegner hatte er die Partei bisher nicht informiert. mehr

Krüger könnte PKK-Chefposten übernehmen

Das soll im Fall Friedriszik offenbar geschehen. Er kann sich bis zur Wahl 2021 als Hinterbänkler bewähren. Über die Nachfolge für die Vorsitzenden-Posten im Rechtsausschuss und in der PKK ist noch nicht entschieden. Bei der PKK läuft es allerdings auf Fraktionschef Krüger hinaus. Er ist neben Friedriszik das zweite SPD-Mitglied in dem Kontrollgremium.

Landeskommando bezieht Stellung

Friedriszik selbst stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Kurz vor der Sitzung hatte die Bundeswehr seine Aussagen zur Rolle des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern geradegerückt. Ex-Berufssoldat Friedriszik (Dienstgrad: Stabsfeldwebel) hatte in einer ersten Reaktion auf seine AfD-Mitgliedschaft erklärt, er habe sich 2013 beruflich im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit im Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern für die AfD interessiert. Damit weckte er nicht nur in der SPD den Eindruck, sein Dienstherr sei an einer AfD-Mitgliedschaft interessiert, um Informationen abzuschöpfen. Ein Sprecher des Landeskommandos stellte auf Nachfrage klar: "Es gehört nicht zu den originären Aufgaben des Landeskommandos, gezielte Recherchen über Parteien durchzuführen." Es habe deshalb im Fall Friedriszik auch keinen konkreten Auftrag gegeben. Eine Bewertung der Aussage Friedrisziks zur Rolle der Bundeswehr wollte das Landeskommando nicht abgeben.

Weitere Informationen Aktuelle Stunde: Fairer Umgang im Parlament In einer Aktuellen Stunde haben die Landtagsfraktionen gelobt, fair miteinader umgehen zu wollen. Doch zeigte sich, dass ältere Verletzungen und Beleidigungen noch tief sitzen. (08.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.03.2017 | 16:30 Uhr