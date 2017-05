Stand: 04.05.2017 08:57 Uhr

Rügen: Polizei arbeitet an Phantombild

Die Suche nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger im Ostseebad Göhren auf Rügen ist bisher erfolglos geblieben. Mit Hilfe des Opfers will die Polizei nun ein Phantombild des Täters erstellen. Der Mann soll am späten Sonntagabend eine 56-jährige Frau vergewaltigt haben. Die Urlauberin war gegen 23 Uhr durch den Ort gegangen, als ein Mann sie plötzlich von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht habe, so ein Polizeisprecher.

Vergewaltigung auf Rügen: Polizei sucht Hinweise Nordmagazin - 03.05.2017 19:30 Uhr Nachdem in Göhren auf Rügen eine 56-Jährige vergewaltigt wurde, fahndet die Polizei nach dem 20 bis 25 Jahre alten Täter. Die Frau liegt mit Verletzungen im Krankenhaus.







Ins Gebüsch gezerrt

Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter habe die 56-Jährige in ein Gebüsch gezerrt und sich unter Gewaltanwendung an ihr vergangen. Danach flüchtete er in Richtung Strand. Die Frau wurde mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Sie stammt aus der Nähe von Leipzig und war zur Kur auf Rügen.

Täterbeschreibung: Polizei hofft auf Hinweise

Nach dem Täter wird noch gefahndet. Er ist nach Angaben der Frau knapp 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhaarig und trägt einen Oberlippenbart. Er war mit einer dunklen Jacke oder einem Sweatshirt mit Kapuze bekleidet. Dazu trug er eine ebenfalls dunkle Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



