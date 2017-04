Stand: 09.04.2017 15:59 Uhr

Prozess um KZ-Sanitäter: Anzeige gegen Richter

Gegen den Neubrandenburger Richter im Prozess gegen einen ehemaligen SS-Sanitäter aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Rechtsbeugung. Eine entsprechende Strafanzeige haben zwei Nebenkläger-Anwälte bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gestellt, wie sie am Wochenende mitteilten. Sie werfen dem Gericht in Neubrandenburg vor, zwei Brüder aus den USA als Nebenkläger zu Unrecht aus dem Verfahren ausschließen zu wollen.

Vorwurf: Beihilfe zu Mord in 3.681 Fällen

Dem 96 Jahre alten Angeklagten aus der Nähe von Neubrandenburg wird in dem Prozess Beihilfe zum Mord in mindestens 3.681 Fällen vorgeworfen. Im Sommer 1944 war er für mehrere Wochen in der Sanitätsstaffel im KZ Auschwitz-Birkenau tätig. In diesem Zeitraum kamen laut Anklage mehrere Züge mit Häftlingen an, die in den Gaskammern umgebracht wurden. Der Verteidiger bestreitet eine Schuld seines Mandanten. Dieser habe im Sanitätsdienst 1944 nur Soldaten betreut.

Ausschluss der Nebenkläger zweimal widerrufen

Die beiden Nebenkläger hatten mit 14 bzw. 15 Jahren ihre Mutter 1944 in der Gaskammer des Vernichtungslagers verloren. Das Neubrandenburger Gericht hatte ihnen zweimal die Berechtigung zur Nebenklage abgesprochen. Beide Male hatten höhere Instanzen diesen Beschluss widerrufen. Systematisch seien die Nebenkläger seit über eineinhalb Jahren von den Richtern der Neubrandenburger Schwurgerichtskammer an ihrer Beteiligung an dem Verfahren gehindert worden, beklagen ihre Anwälte. Dies erfülle "den Tatbestand des Verbrechens der Rechtsbeugung" seitens des Gerichts.

