Polizei geht gegen Demonstranten in Demmin vor

In Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind die Proteste gegen einen Fackelzug der rechtsextremen NPD am Montagabend laut Polizei weitgehend störungsfrei abgelaufen. Zweimal versuchten allerdings Gruppen von etwa 30 Gegendemonstranten zur NPD-Demo durchzubrechen - die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Dabei wurde ein Demonstrant verletzt. Am Rande der Veranstaltungen wurde eine Frau aufgegriffen, die ein Graffiti gesprüht hatte. Außerdem hatten Unbekannte eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Bündnis protestiert gegen NPD-Fackelzug NDR 1 Radio MV - 08.05.2017 18:10 Uhr In Demmin haben am Montag rund 200 Menschen gegen einen am Abend geplanten Fackelzug der rechtsextremen NPD protestiert.







800 Polizisten trennten Demonstranten voneinander

Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 330 Menschen an verschiedenen Protest-Aktionen gegen den rechtsextremen Fackelzug teil. Die Demonstranten von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen zogen unter dem Motto "Licht vertreibt Schatten" durch die Stadt, nahmen an einem ökumenischen Friedensgebet in der Kirche teil und hielten Mahnwachen ab. Die Polizei sicherte die Demonstrationen mit rund 800 Beamten ab.

NPD-Landesspitze nicht unter Teilnehmern

Am Aufzug der NPD beteiligten sich laut Polizei etwa 210 Rechtsextreme. Die NPD-Anhänger liefen binnen einer Stunde durch die Kleinstadt zur Peene, wo sie Kränze niedergelegten. Erstmals seit Jahren beteiligte sich niemand aus der Führungsriege der Partei im Nordosten, die 2016 aus dem Schweriner Landtag ausgeschieden waren. Gesehen wurde stattdessen der Berliner NPD-Chef Sebastian Schmidtke. In den Vorjahren war es vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen linken Demonstranten und der Polizei gekommen.

Baustellen und Demos legen Verkehr lahm

"Wir wollen unsere Stadt nicht den Nazis überlassen", sagte Kerstin Lenz vom Aktionsbündnis "8. Mai Demmin". Pastorin Franziska Pätzold rief die Menschen während der Andacht dazu auf, ein Licht zu entzünden. An der evangelischen Stadtkirche St. Bartholomaei hing eine Fahne mit dem Spruch "Unser Kreuz hat keine Haken." Die Polizei riet Autofahrern, die Stadt weiträumig zu umfahren, da es wegen Baustellen und der Demonstrationen zahlreiche Straßensperrungen gebe.

Massenselbstmord am Kriegsende

In Demmin waren vom 30. April bis 3. Mai 1945 bei einem beispiellosen Massenselbstmord aus Angst vor der anrückenden Roten Armee fast 1.000 Demminer und Flüchtlinge ums Leben gekommen. Zu DDR-Zeiten durfte über das Ereignis nicht gesprochen werden. Die Stadt gedenkt der Opfer von damals seit mehreren Jahren, wehrt sich aber gegen Versuche von Rechtsextremisten, das Thema für sich zu nutzen.

Gedenken auch in Raben Steinfeld und Prora

Bereits am Montagvormittag war in Raben Steinfeld bei Schwerin an die Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert worden. Am Mahnmal "Die Mutter" legte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) im Namen der Landesregierung einen Kranz nieder. "Wir dürfen niemals vergessen, welch schreckliche und unvergleichliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit im deutschen Namen begangen worden sind", sagte Drese. Das 1975 errichtete Denkmal in Raben Steinfeld erinnert an einen Todesmarsch von Tausenden Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen, der Anfang Mai 1945 in dem Ort am Schweriner See zu Ende ging. Zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai gab es landesweit zahlreiche Veranstaltungen. Seit 2002 ist der 8. Mai in Mecklenburg-Vorpommern staatlicher Gedenktag als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs.

