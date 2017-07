Stand: 23.07.2017 10:25 Uhr

Hunderte Flugpassagiere in Rostock gestrandet

Auf dem Flughafen Rostock-Laage sind in der Nacht zu Sonntag mehr als 600 Passagiere gestrandet. Vier Easyjet-Maschinen, die in Richtung Hamburg und Berlin-Schönfeld unterwegs waren, mussten in Laage zwischenlanden. Die Feuerwehr musste bei der Versorgung der Fluggäste helfen. Hintergrund der Umleitungen waren starke Unwetter im Raum Berlin und Brandenburg sowie das Nachtflugverbot auf den Flughäfen Schönefeld und Hamburg. Wie die Internetseite des rbb meldete, wurde auch ein Flugzeug nach Hannover umgeleitet.

Urlauber kamen aus Südeuropa

Wie NDR 1 Radio MV berichtete, kamen die vier Maschinen der Airline aus Zypern, Spanien, Italien und Griechenland. Die Maschinen landeten zwischen Mitternacht und 2 Uhr in Rostock-Laage. Etwa 150 Fluggäste wurden Stunden später per Bus nach Berlin gebracht. Der andere Teil der gestrandeten Passagiere konnte heute früh in Richtung Hamburg und Berlin weiterfliegen.

Flughafen Laage ohne Nachtflugverbot

Wie ein Sprecher des Flughafens Schönefeld am Sonntag bestätigte, musste dort am Abend wegen des Unwetters die Bodenabfertigung zwischenzeitlich eingestellt werden. Trotz einer Ausnahmegenehmigung für Landungen bis 0.30 Uhr seien die Maschinen von Easyjet nach Rostock umgeleitet worden, so der Sprecher. Zwischen Mitte Juli und Oktober gilt für Berlin-Schönefeld das Nachtflugverbot wegen Bauarbeiten. Für diesen Zeitraum haben die beiden Flughafengesellschaften eine Vereinbarung zur nächtlichen Abwicklung von Flügen geschlossen. Rostock-Laage ist einer von nur vier Flughäfen in Deutschland, für den nachts keine Flugbeschränkungen für den Passagierverkehr gelten.

Ferienflieger-Hochsaison und Unwetter wirbeln Flugpläne durcheinander

Der Flieger in Richtung Hamburg wurde nach Informationen von NDR 90,3 wegen der Unwetterlage über der Hansestadt umgeleitet. Wie eine Sprecherin des Flughafens Hamburg sagte, sei es in der Hochsaison und bei einer zusätzlichen Unwetterlage nicht ungewöhnlich, dass sich Verspätungen summierten und die letzten Flüge nicht vor 23 Uhr einträfen.

30 Feuerwehrleute verteilen Decken und Getränke

Zwei der sogenannten Betreuungszüge des Katastrophenschutzes waren in Laage im Einsatz, um dem Flughafenpersonal bei der Versorgung der Passagiere zu helfen. So seien Decken und heiße Getränke verteilt worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Insgesamt seien noch 30 Feuerwehrleute vor Ort.

