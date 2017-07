Stand: 25.07.2017 07:15 Uhr

Ostsee: Russische und chinesische Marine üben

In der Ostsee beginnt heute ein gemeinsames Manöver der russischen und chinesischen Marine. Neben drei modernen chinesischen Kriegsschiffen beteiligen sich daran auch das russische Atom-U-Boot "Dimitry Donskoj" und der Raketenkreuzer "Peter der Große". Die beiden Schiffe zählen mit Schiffslängen von 173 beziehungsweise 250 Metern zu den größten ihrer Klasse.

Ostsee: Marinemanöver sorgt für Aufsehen Nordmagazin - 24.07.2017 19:30 Uhr Die russische und erstmals auch die chinesische Marine halten vor Dänemark ein gemeinsames Manöver ab. Die Schiffe sollen auch die Küste von Mecklenburg-Vorpommern passieren.







Erstes gemeinsames Manöver in der Ostsee

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministerium hatten die Schiffe am Freitag in der Hafenstadt Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad angelegt. Von dort liefen sie anschließend zu der Übung aus. Während der Übung sollen bis Donnerstag Luftabwehr- und Anti-U-Boot-Einsätze geprobt werden. Das gemeinsame Marinemanöver in der Ostsee ist ein Novum, bislang fanden chinesich-russische Manöver nur im Pazifik statt.

Militärübung "von großer Bedeutung"

Ein Militärexperte sagte der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, die Militärübung sei "von großer Bedeutung". Sie zeige, dass China Russland nicht nur im Pazifik unterstütze, sondern Schiffe bei Bedarf auch in die Ostsee verlegen könne. Chinesische Staatsmedien berichten, dass die Chinesen ihre Glaubwürdigkeit als Partner von Russland demonstrieren wollten.

Sicherheitsexperte: Wie Bilder aus dem Kalten Krieg

In Dänemark beherrschte der Militär-Konvoi für Tage die Nachrichten: "Die Russen spielen mit den Muskeln. Was für ein riesiges U-Boot - so viel Stahl und Eisen. Das imponiert", lauteten die Überschriften. "Dänemark ist ein kleines Land und lebte über mehrere Generationen im Schatten der Sowjetunion. Daher sind die Bilder und die Vorstellungen aus dem Kalten Krieg auch nicht ganz weit weg. Das spielt auch mental eine große Rolle", sagte der Sicherheitsexperte der Universität Odense, Professor Thomas Wegener Friis, dem Nordmagazin des NDR Fernsehens.

Marinekommando: Ein übliches Prozedere

Bei der Deutschen Marine sieht man die Übung hingegen gelassener. "Die Ostsee ist abgesehen von den Territorialgewässern der Anrainerstaaten ein internationales Gewässer, und da kann zunächst einmal jeder herumfahren, wie er möchte. Und damit auch die chinesische Marine und die russische Marine", sagte Kapitän zur See Johannes Dumrese, der Sprecher des Inspekteurs der Deutschen Marine vom Marinekommando in Rostock, wo alle Informationen über den Verband zusammenlaufen. Denn unbeobachtet bleiben die Kriegsschiffe nicht. "Wir begleiten diese Schiffe. Das ist ein übliches Prozedere", so Dumrese weiter.

Die Schiffe der Deutschen Marine





























"Sie wollen Präsenz zeigen"

Auch Sicherheitsexperte Wegener Friis erkennt an der Übung nichts Außergewöhnliches. "Das ist vielleicht die Rückkehr zu einer Art Normalität. Nicht nur die NATO ist in der Ostsee, sondern eben auch die Russen. Das ist ein Ostseeanrainerstaat, und die machen dort ihre Übungen und möchten auch in einer Situation, die angespannt ist, Präsenz zeigen." In der kommenden Woche machen sich Chinesen und Russen wieder auf den Rückweg in ihr eigentliches Einsatzgebiet - Altlantik und Pazifik. In der Ostsee können solche großen U-Boote wie die "Dimitry Donskoj" sowieso nicht operieren. Das kleine Binnenmehr ist dafür schlicht viel zu flach.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 24.07.2017 | 19:30 Uhr