Neuer Geflügelpestfall: 100.000 Hennen betroffen

Der Geflügelpest-Verdacht in einem Legehennenbetrieb in Schwanheide bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich bestätigt. Das hat das Landwirtschaftsministerium soeben auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV mitgeteilt.

Heute soll damit begonnen werden, die Hennen zu töten, so eine Ministeriumssprecherin. Dies werde wohl bis Donnerstag dauern. In dem Betrieb werden 106.000 Hennen gehalten, es ist damit der bislang größte Geflügelpestfall in Mecklenburg-Vorpommern. Die Tests des Landesamtes für Lebensmittelsicherheit, Landwirtschaft und Fischerei hatten ergeben, dass es sich bei dem Virus um H5 handelt. Heute Nachmittag werden die Ergebnisse zum Subtyp aus dem Friedrich-Loeffler-Institut aus Riems erwartet.

Betrieb vorläufig gesperrt

Bereits am Sonntag hatte der Betreiber der Anlage einige tote Hennen gefunden. Daraufhin stellte ein Tierarzt in den ersten Proben Hinweise auf das Erregervirus fest. Weitere Proben seuchenverdächtiger Tiere wurden am Montag an das Rostocker Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei geschickt. Der Legehennenbetrieb wurde von der Veterinärbehörde vorläufig gesperrt.

Drei Millionen Tiere im Landkreis

Seit November vergangenen Jahres war der Erreger H5N8 im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei mehreren tot aufgefundenen Wildvögeln sowie in einem Hausgeflügel-Bestand mit rund 90 Tieren festgestellt worden. Insgesamt werden im Kreis mehr als drei Millionen Stück Geflügel gehalten, darunter Hühner, Puten, Gänse und Enten.

Tribsees: 40.000 Puten getötet

Erst in der vergangenen Woche war die Geflügelpest in einer Putenmastanlage in Fäsekow bei Tribsees (Landkreises Vorpommern-Rügen) ausgebrochen. Eine Spezialfirma hatte seit Freitagmorgen die 40.000 Tiere der Anlage eingeschläfert und die Kadaver entsorgt. Nach Angaben des Kreissprechers muss der Betreiber der Putenmastanlage nun sämtliche Ställe desinfizieren lassen. Anschließend beginnt eine sechswöchige Frist, in der kein neuer Fall von Vogelgrippe im Umkreis von drei Kilometern um den Geflügelhof in Fäsekow auftreten darf. Erst dann kann der Landkreis den Sperrbezirk wieder aufheben.

Landkreis Rostock: Neues Vogelgrippe-Beobachtungsgebiet

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei Tribsees hatte am Freitag auch der Landkreis Rostock ein neues Beobachtungsgebiet im Osten des Kreises festgelegt: Betroffen sind acht Orte bei Gnoien. Lebendes Geflügel, frisches Geflügelfleisch und Eier dürfen nicht aus dem Beobachtungsgebiet gebracht werden. Tierhalter, die ihr Geflügel noch nicht beim Veterinäramt gemeldet haben, müssten das unverzüglich nachholen, hieß es aus der Kreisverwaltung. Die Ausdehnung des Beobachtungsgebietes ist auf einer interaktiven Karte auf der Internetseite des Landkreises zu sehen.

Keine Alternative zur Tötung

Um eine Ausbreitung des Virus effektiv zu verhindern, gebe es zur Tötung aller Tiere in solchen Fällen keine Alternative, sagt der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, Professor Thomas Mettenleiter gegenüber NDR 1 Radio MV. Nur so könne man erreichen, dass von einem infizierten Bestand keine Gefahr mehr ausgeht. Zudem sei es unethisch, die die Tiere eine solche Infektion bis zum Tod durchmachen zu lassen: "Die Tiere leiden extrem unter dieser Infektion - egal, ob das nun Puten oder Hühner oder Wasservögel sind", so Mettenleiter.

Hundertprozentige Sicherheit nicht möglich

Im Moment sei das Risiko in Deutschland weiterhin recht hoch, dass sich Bestände von Hausgeflügel und nicht nur Wildvögel mit einer Variante des Virus infizieren, so Mettenleiter, und das werde auch noch eine Weile so bleiben. Eine hundertprozentige Sicherheit gegen Einschleppung eines solchen Erregers wird man in der normalen Geflügelhaltung sicherlich nicht erreichen können, hieß es.

