Mord bei Kröpelin: Täter seit zehn Jahren gesucht

Zehn Jahre nach dem Mord an einer Frau in einem Wald bei Kröpelin sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Die 36-jährige Krankenschwester und ihr damals fünf Jahre alter Sohn waren am 18. Juli 2007 überfallen worden.

Junge überlebt brutalen Angriff dank Fahrradhelm

Die beiden waren mit ihren Fahrrädern unterwegs vom Kindergarten nach Hause, als sie von dem Täter überrascht wurden. Brutal schlug der Unbekannte offenbar mit einem Ast auf Mutter und Sohn ein. Die 36-Jährige starb einen Tag später im Krankenhaus, der Junge überlebte schwer verletzt, der Fahrradhelm rettete ihm das Leben. Es folgte eine der umfangreichsten Fahndungen in der Geschichte des Landes.

Zehn Jahre nach Mord: Keine Spur vom Täter







Umfangreiche Ermittlungen, aber keine heiße Spur

Hunderte Hinweise kamen aus der Bevölkerung. Nach den Angaben wurde ein vages Phantombild erstellt, mit dem in ganz Europa nach dem Verbrecher gesucht wurde. Auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" wurde der Fall gezeigt. "Selbst letztes Jahr gingen noch sieben Hinweise ein, im Jahr zuvor waren es zwölf", berichtete Polizeisprecherin Isabel Wenzel. Mehr als 6.500 Männer wurden zum DNS-Test gebeten - ohne dass sich eine Spur ergeben oder ein Verdacht bestätigt hätte.

Neue Technik oder frische Ermittler können helfen

Dennoch lässt die Polizei nicht locker. "Selbstverständlich wird ein solcher Fall nicht ad acta gelegt", sagte Wenzel. Derzeit seien ein bis zwei Kriminalbeamte mit den Ermittlungen beschäftigt. Zum üblichen Vorgehen bei ungelösten Fällen gehöre es, alle Unterlagen einem Ermittler vorzulegen, der noch nie mit diesem Fall zu tun hatte. Vielleicht komme er auf eine neue und zum Erfolg führende Idee. Wegen der ständigen technischen Weiterentwicklung würden zudem die vorhandenen Spuren immer wieder neu ausgewertet.

