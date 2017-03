Ministerium: V-Mann stieg als Informant ein

Stand: 23.03.2017 14:50 Uhr

Kein Skandal, keine Affäre, sondern ganz normale Polizeiarbeit: Mit dieser Botschaft ging Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) flankiert von den Spitzen der Polizeiabteilung heute aus dem Innenausschuss des Landtags. Lenz hatte den Abgeordneten zuvor Rede und Antwort in der Frage des umstrittenen V-Mann-Einsatzes der Rostocker Polizei gegeben. Der Stellvertreter des im Urlaub weilenden Ministers Lorenz Caffier (CDU) erklärte, der Schüler sei damals selbst auf die Polizei zugegangen, um eine Zeugenaussage zur lokalen Drogenszene zu machen.

Lenz: "Halten bei Straftaten die Ohren nicht zu"

Lenz berief sich bei seinen Aussagen auf Polizeiakten. Der Vorfall liegt mehr als zehn Jahre zurück. Der Betroffene und sein Anwalt Peter-Michael Diestel geben an, es handele sich um das Jahr 2003. Damals war der Schüler 15 Jahre alt. Das Innenministerium teilte mit, es gehe um das Jahr 2004, der Junge sei 16 Jahre alt gewesen. Insgesamt, so Lenz, habe es drei Kontakte mit der Polizei gegeben. "Wenn ein Jugendlicher eine Straftat anzeigt, dann halten wir uns bei der Polizei nicht die Ohren zu, sondern wir haben einen gesetzlichen Auftrag, Straftaten aufzuklären." Der Schüler habe stets Informationen über die lokale Drogenszene geliefert. In einem Fall habe er dafür auch Geld bekommen. Über die Höhe der Summe machte Lenz keine Angaben. Die Polizei habe die Eltern des Jungen nicht informiert. Das und der gesamte Umgang mit der Angelegenheit seien legitim und in Übereinstimmung mit den Richtlinien. Der Minderjährige sei nicht V-Mann mit besonderen Aufträgen der Polizei gewesen.

Derzeit kein jugendlicher Informant bei Polizei tätig

Erst nach einem Einschreiten der Mutter sei die Informanten-Tätigkeiten beendet worden. Nach dem 18. Geburtstag sei der junge Mann dann - wieder auf eigenen Wunsch - im Jahr 2006 als V-Mann eingestiegen. Eine angebliche Beobachtung der Gegner-Szene des G8-Gipfel oder der damaligen PDS habe es nicht gegeben. Der Mann sei im Feld der allgemeinen Kriminalität eingesetzt gewesen, die Tätigkeiz sei dann 2014 beendet worden. Lenz stellte ganz allgemein klar: "Wir haben derzeit keinen jugendlichen Informanten, der für die Polizei tätig ist."

Linken-Innenexperte: Noch vieles nebulös

Der Innenexperte der Linken, Peter Ritter, gab sich mit den Angaben nicht zufrieden. Vieles sei nebulös. Fraglich sei beispielsweise der nahtlose Übergang zwischen Informanten- und V-Mann-Tätigkeit. Außerdem müsse die Frage geklärt werden, wie die Polizei mit dem Widerspruch der Mutter umgegangen sei. Ritter unterstrich auch die persönliche Lage des Betroffenen: "Wir müssen uns um den jungen Mann kümmern. Der hat sich nicht umsonst hilfesuchend an uns gewandt."

Ritter: Unter den Augen der Polizei auf schiefe Bahn geraten

Der Ex-V-Mann ist nach einer Verurteilung wegen eines Betrugsdelikts im vergangenen Herbst in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow gebracht worden. Dort flog die Spitzeltätigkeit des mittlerweile 29-Jährigen auf, Mithäftlinge attackierten ihn mehrmals. Weil für seine Sicherheit nicht garantiert werden konnte, wurde er in ein Gefängnis nach Süddeutschland gebracht. Ritter sagte, angesichts der Vorgeschichte könne man jetzt nicht einfach sagen, "die Sache habe sich erledigt, die Probleme sind aufgrund der Aktenlage erledigt." Auch Anwalt Diestel hat Hilfe für seinen Mandanten gefordert. Er sei unter den Augen der Polizei auf die schiefe Bahn geraten.

Künftig bessere parlamentarische Kontrolle?

Linken-Politiker Ritter erklärte auch, der Fall müsse Anlass sein, ganz allgemeim über den Umgang mit V-Männern bei der Polizei nachzudenken. Er brachte eine besondere Kotntrolle des Parlaments ins Spiel, das geschehe bereits bei V-Männern des Verfassungsschutzes. Dort sei die parlamentarische Kontrollkommission als Sondergremium eingebunden. Ähnliches könne er sich auch für V-Leute der Polizei vorstellen, um eine "Skandalisierung" zu vermeiden.

