Mehr Tierarten kommen ins Jagdrecht

In Mecklenburg-Vorpommern sollen weitere Tierarten ins Jagdrecht aufgenommen werden. Das kündigte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Sonnabend auf der Delegiertenversammlung des Landesjagdverbandes in Linstow (Landkreis Rostock) an. Damit erfülle die Landesregierung eine Forderung der Jägerschaft, sagte Jagdverbands-Präsident Volker Böhning.

Bejagung von Krähen, Elstern und Nilgänsen

Dabei soll es um Nebel- und Rabenkrähe, Elster, Nilgans und Nutria gehen. Auch für diese Arten soll es in Zukunft Jagd- und Schonzeiten geben, sagte Backhaus. Die Anhörung der Verbände zur neuen Regelung werde in Kürze eröffnet. Der Landesjagdverband fordert seit langem, diese Arten zu bejagen. Sie attackierten das Niederwild, das zum Teil in seinem Bestand gefährdet sei.

Jäger: Wolf verbreitet sich schneller als erwartet

Auch für den Wolf fordert der Verband eine Lockerung des strengen Schutzstatus. Böhning zufolge breitet sich das Raubtier schneller aus als erwartet. Der jährliche Zuwachs liege bei über 30 Prozent. Im Jahr 2022 könnten 4.000 Wölfe in Deutschland leben, so Böhning. "Da muss die Frage gestattet sein, wer will das, wollen wir diese Höhe und wo wollen wir sie?" Landwirtschaftsminister Backhaus bestätigte, dass sich neben den drei bekannten Rudeln im Land weitere im Aufbau befinden. In Deutschland gibt es 56 Rudel.

Wie soll der Wolfsbestand reguliert werden?

Wie der Wolfsbestand reguliert werden, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Ein Teil der Jäger will den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, andere fordern lediglich spezielle Wolfsgebiete, in denen das Tier geschützt wird. Präsident Böhning sagte, zunächst sei Brüssel gefragt. In den EU-Regularien müsste der Schutzstatus für den Wolf verringert werden. Dann sollte geklärt werden, wie viele Wölfe sind nötig, damit die Art erhalten bleibt. Und erst dann gehe es um die Regulierung. Böhning will den Wolf bejagen können. Damit könnten Konflikte mit der Bevölkerung und unnötige Kosten vermieden werden. Dies solle aber nicht über das Jagdrecht erfolgen. Denn dann müssten die Jäger nämlich auch für gerissene Nutztiere aufkommen.

Verstärkte Jagd auf Wildschwein und Waschbär

Im vergangenen Jagdjahr haben die Jäger im Land etwa 133.000 Stück Schalenwild zur Strecke gebracht. Das ist ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Bei Unfällen im Straßenverkehr sind hingegen weniger Wildtiere verendet. Die Jäger im Land erlegten im Jagdjahr 2015/16 fast 58.000 Wildschweine und damit 4,4 Prozent als im Jahr davor sowie rund 54.500 Stück Rehwild. Beim Rehwild habe es einen leichten Rückgang gegeben. Bundesweit seien sogar 16,2 Prozent mehr Wildschweine erlegt worden, hieß es. Der hohe Wildschwein-Bestand gilt als potenzielle Gefahr: Sollte die Afrikanische Schweinepest in Deutschland ausbrechen, könnte sie sich schnell ausbreiten, warnte der Landesjagdverband. Verstärkte Jagd haben die Waidmänner auch auf den Waschbär gemacht. 6.662 Tiere seien in Mecklenburg-Vorpommern erlegt worden und damit 1.452 mehr als im Jahr davor.

