Stand: 09.01.2017 10:48 Uhr

Baustart für Flusskreuzer in Wismar

In Wismar hat am Montag der Bau der nächsten Flusskreuzfahrtschiffe der MV Werften begonnen. Nach Angaben des Unternehmens sind die "Crystal Debussy" und die "Crystal Ravel" die ersten Schiffe, die von dem Werftverbund komplett im Nordosten gebaut werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zeigte sich erleichtert über die positive Entwicklung der Branche: "Für die maritime Industrie unseres Landes geht es nach einer langen Durststrecke wieder aufwärts", sagte er am Montag.

"Rhein-Klasse" soll Luxus bieten

Die Flusskreuzer sind Teil einer Serie von vier baugleichen Schiffen der sogenannten "Rhein-Klasse". Sie sind 135 Meter lang, rund elf Meter breit und bieten Platz für 110 Passagiere. An Bord soll es luxuriös ausgestattete Kabinen in der 6-Sterne-Kategorie geben, außerdem einen Pool, eine Diskothek, ein Theater und mehrere Restaurants. Nach ihrer Fertigstellung sollen die Kreuzliner, die im Auftrag einer amerikanischen Reederei gebaut werden, auf europäischen Flüssen unterwegs sein.

Zwei Flusskreuzer bereits im Bau

Beide Flusskreuzer sollen 2018 fertig sein. Die Schwesterschiffe werden bereits Mitte dieses Jahres abgeliefert. Ihr Bau war noch bei der Rönner-Gruppe in Bremen begonnen und von August vergangenen Jahres an in Wismar fortgesetzt worden. Damit haben die MV Werften, die zum malaysischen Genting-Konzern gehören, seit dem Neustart im vergangenen Sommer vier Schiffe im Bau. Insgesamt will Genting zunächst Passagierschiffe für rund 3,5 Milliarden Euro auf seinen MV Werften bauen lassen, darunter auch zwei Ozean-Riesen der sogenannten "Global Class" mit Platz für 12.000 Menschen.

