Lkw umgekippt: Autobahnkreuz gesperrt

Auf dem Autobahnkreuz A 14/A 24 bei Schwerin ist am Dienstagvormittag ein mit 180 Schweinen beladener Lastwagen umgekippt. Der Übergang von der A 24 auf die A 14 in Richtung Ludwigslut ist derzeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die alte B 106 über Wöbbelin. Der Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt. Die Schweine seien derzeit alle noch im Laster, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Radio MV.

Tiere müssen umgeladen werden

Wie viele Tiere noch am Leben sind, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, so der Sprecher weiter. Die Polizei hat einen Tierarzt hinzugezogen. Derzeit laufen Vorbereitungen, um die Tiere umzuladen. Der Tiertransport kam auf der A 24 aus Richtung Hamburg und wollte am Autobahnkreuz auf die A 14 wechseln. Dabei kippte er aus noch ungeklärter Ursache auf die Seite. Ende Juni war an der gleichen Stelle ein Laster mit 700 Ferkeln umgekippt. 600 von ihnen starben.

