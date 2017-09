Stand: 30.09.2017 14:36 Uhr

Lkw fährt in Stauende: Toter und 19 Verletzte

Auf der A 19 an der Petersdorfer Brücke bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Sonnabendmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist nach Angaben der Polizei eine Person ums Leben gekommen. 19 weitere wurden teilweise schwerstverletzt. Mehrere Personen mussten demnach reanimiert werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Lastwagenfahrer zu spät erkannt, dass sich ein Stau gebildet hatte und fuhr auf ein am Stauende stehendes Auto auf.

Autobahn in Richtung Rostock voll gesperrt

Dieses wurde auf weitere stehende Wagen geschoben. Insgesamt waren laut Polizei vier Autos von dem Zusammenstoß betroffen. Eines sei in Brand geraten, hieß es. Nähere Angaben zur Identität und zum Zustand der anderen Unfallopfer konnten zunächst nicht gemacht werden. Polizei, Rettungs- und Notarztwagen, Feuerwehren sowie drei Rettungshubschrauber aus drei Landkreisen waren im Einsatz. Gutachter kamen zu Unfallstelle, um nähere Aufschlüsse über den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Die A 19 ist auf Höhe der Anschlussstelle Röbel in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

A 24: Auto fährt auf Wohnmobil auf

Zuvor hatte sich in der Nacht auf der A 24 bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Hamburg ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, zwei schweben in Lebensgefahr. Laut Polizei war zunächst ein Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren. Durch den Aufprall kam das Wohnmobil von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, er konnte das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen.

Ein Pkw fängt Feuer

Auch die Auto-Insassen konnten sich leicht verletzt befreien. Kurz darauf fuhr ein Kleinwagen in den schlecht beleuchteten Unfallwagen. Dabei geriet der Kleinwagen in Brand. Die beiden Insassen wurden schwer beziehungsweise lebensbedrohlich verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Hamburg mehrere Stunden lang voll gesperrt.

