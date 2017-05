Linke kritisiert Geschwader-Namen Steinhoff

Stand: 09.05.2017 14:20 Uhr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und die Bundeswehr-Spitze meinen es ernst: In allen Kasernen und Bundeswehrgebäuden sollen Andenken, die unkritisch an Hitlers Wehrmachts erinnern oder gar Nazi-Symbole sind, entfernt werden. Auslöser der Untersuchungen sind Terrorermittlungen gegen den rechtsextremen Oberleutnant Franco A. und seine möglichen Unterstützer. Einen mutmaßlichen Komplizen hat die Bundesanwaltschaft am Vormittag in Baden-Württemberg festgenommen, es soll sich um einen 27-jährigen Soldaten aus Kehl handeln.

Videos 03:25 min Neigt die Bundeswehr zu Fremdenfeindlichkeit? Nordmagazin Nach der Festnahme von Franco A. wirft Verteidigungsministerin von der Leyen der Bundeswehr Probleme mit der inneren Haltung vor. Die fühlt sich unter Generalverdacht gestellt. Video (03:25 min)

"Wehrmacht für Bundeswehr nicht traditionsstiftend"

In Mecklenburg-Vorpommern sind an allen 20 Bundeswehr-Standorten - wie im Landeskommando in Schwerin - Untersuchungen gelaufen. Über Ergebnisse und mögliche Funde will das Verteidigungsministerium in der nächsten Woche informieren. Von der Leyen hat der Angelegenheit Nachdruck verliehen und erklärt: "Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr." Die Linksfraktion im Landtag meint, dann sollte die Ministerin den Worten auch Taten folgen lassen und in Mecklenburg-Vorpommern die Namensgebung für das Eurofighter-Geschwader in Rostock-Laage mindestens überprüfen.

Linke hat mit Geschwader-Namenspatron Steinhoff ein "Problem"

Die Einheit ist nach dem Ex-General Johannes Steinhoff benannt. Der Namenspate sei "ein Problem", sagte der Innenexperte der Linken, Peter Ritter. Denn Steinhoff sei ein hochdekorierter Wehrmachtsoffizier gewesen. Steinhoff wurde mehrfach ausgezeichnet, er war einer der erfolgreichsten Jagdflieger in Hitlers Wehrmacht. Kurz vor Kriegsende verunglückte er in seiner Maschine bei München und überlebte trotz schwerer Verbrennungen. Anders als andere Wehrmachtsoffziere, die als Namensgeber für Kasernen oder Truppenteile fungieren, wird der Name Steinhoff nicht mit dem Widerstand gegen Hitler in Verbindung gebracht.

Linke fordert Haltung von der Verteidigungsministerin

Ritter sagte, ein Offizier, der sich seit 1939 aktiv an den Kampfhandlungen beteiligt habe und einer der begehrtesten Kampfpiloten auch an der Ostfront gewesen sei, könne kein Vorbild für heutige Soldaten sein. Ritter forderte ein eindeutige Haltung der Ministerin: "Ich kann einerseits nicht vorgeben, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzen will und untersuchen will, ob Traditionspflege hinsichtlich der Wehrmacht in der Bundeswehr betrieben wird und andererseits es zulassen, dass Kasernen oder Truppenteile nach Menschen benannt sind, die im Zweiten Weltkrieg in der deutschen Wehrmacht eine herausragende Rolle gespielt haben." Die Luftwaffe, so Ritter, sollte sich von dem Namen trennen.

Ansehen auch in Bundeswehr und NATO

Die Bundeswehr verweist auf Steinhoffs Leistungen nach 1945. Er war am Aufbau der Luftwaffe beteiligt, wurde General und schließlich Inspekteur der Luftwaffe, er starb 1994. Es seien keine Kriegsverbrechen oder Straftaten bekannt, heißt es aus der Bundeswehr. Dort wird auch an sein Ansehen bei den NATO-Partnern erinnert. Steinhoff wurde in den 1970er-Jahren Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Der Geschwader-Chef in Laage, Oberstleutnant Gero von Fritschen, sagte: "Steinhoff wird angesichts seiner Leistungen für Luftwaffe, Bundeswehr und NATO gewürdigt."

Weitere Informationen mit Video Geteiltes Echo auf von der Leyens Kritik Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber im Nordosten. Die Kritik der Verteidigungsministerin an der Führung hat bei Soldaten und Politikern unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. (03.05.2017) mehr

Luftwaffen-Zentrale in Berlin ebenfalls in Steinhoff-Bau

Auch das Verteidigungsministerium in Berlin sieht kein Problem mit dem Namenspatron und teilte mit: "Es liegen keinerlei Hinweise vor, die der Traditionswürdigkeit von General Steinhoff entgegenstehen." Damit scheint eine Umbennung vorerst kein Thema. Steinhoff ist nicht nur in Laage Namensgeber. Auch die Zentrale der Luftwaffe in Berlin - dem Standort unter anderem der Presseabteilung - hat ihren Sitz in der "General-Steinhoff-Kaserne". In der Bundeswehr wird darauf verwiesen, dass die Benennung auch in diesem Fall nach einer umfangreichen Prüfung erfolgt sei.

Keine "Arndt-Diskussion" in Hagenow

Weitere, möglicherweise problematische Namensgebungen gibt es bei der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Viele Kasernen - wie die Tollensekaserne in Neubrandenburg - verzichten auf den Rückgriff auf historische Figuren. Es gibt zwei Ausnahmen: Die Ferdinand-von-Schill-Kaserne in Torgelow und die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in Hagenow. Anders als an der Universität in Greifswald, die ebenfalls nach Arndt benannt ist und diesen Namen ablegen will, gibt es am Bundeswehr-Standort in Hagenow keine Diskussionen darüber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.05.2017 | 16:00 Uhr