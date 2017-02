Leiter der Sozial-Schiedsstelle tritt zurück

Stand: 23.02.2017 18:21 Uhr

Der Vorstandschef des AWO-Regionalverbandes Bad Doberan, Bodo Wiegand-Hoffmeister, legt sein Amt als Leiter einer wichtigen Schiedsstelle im Sozialwesen nieder. Der Jurist zieht damit Konsequenzen aus Berichten, in denen Zweifel an seiner Unabhängigkeit geäußert wurden.

Sozialministerin bedauert Rücktritt

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, sie bedauere den Schritt. Der Spitzenvertreter der AWO hat als Vorsitzender der Schiedsstelle bisher das letzte Wort bei Konflikten zwischen Sozialverbänden wie der Diakonie oder AWO und den Kommunen. Es geht dabei vor allem um die Bezahlung von Pflegekräften in der Behindertenbetreuung. Die Linksfraktion zweifelte wegen Wiegand-Hoffmeisters Doppelfunktion an dessen Neutralität. Der Rechnungshof kam in einem Prüfungsbericht zu dem Ergebnis, dass die Schiedsstelle "überwiegend zuungunsten" der Kommunen entschieden habe. Die Prüfer mahnten an anderer Stelle ihres Berichtes an, dass Schiedsstellen-Vorsitzende unparteiisch sein müssten.

Sozialministerin: Kein Zweifel an Überparteilichkeit des Parteifreundes

Ministerin Drese verteidigte ihren Parteifreund Wiegand-Hoffmeister, der lange Zeit Vize-Landesvorsitzender der SPD war. An seiner Überparteilichkeit habe nie ein Zweifel bestanden, so Drese. Die Berichterstattung kritisierte sie in einer Pressemitteilung mehrfach als "tendenziös, falsch und unzutreffend". Von sechs Schiedsstellen-Entscheidungen seien drei zugunsten der Kommunen und drei zugunsten der Sozialhilfeträger entscheiden worden, so das Ministerium am Donnerstag in einer Antwort auf eine Anfrage des NDR vom vergangenen Dienstag. Über die Summen, die bei den Entscheidungen im Raum standen, machte Drese keine Angaben.

Wiegand-Hoffmeister: Keine Unbefangenheit mehr möglich

Auch Wiegand-Hoffmeister hatte die Vorwürfe, er entscheide einseitig, im Gespräch mit NDR 1 Radio MV zurückgewiesen. Er habe in keinem Fall über Angelegenheiten seines AWO-Regionalverbandes Bad Doberan entschieden. Der Jurist begründete die Entscheidung, seinen Schiedsstellen-Vorsitz niederzulegen, mit den Umständen, die durch die Berichterstattung eingetreten seien: Er könne nicht mehr unbefangen Schiedsstellen-Vorsitzender bleiben, da künftig alle Entscheidungen unter einer Art Generalverdacht stünden. Drese bedauerte seine Entscheidung und lobte zugleich Wiegand-Hoffmeisters "fachliche Kompetenz".

