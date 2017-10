Stand: 18.10.2017 07:43 Uhr

Landtag: Mehr Geld für kinderreiche Kommunen?

Der Landtag beschäftigt sich heute erstmals mit der geplanten Reform der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen. In dem neuen Finanzausgleichsgesetz will die rot-schwarze Landesregierung die Hilfen für die Kommunen aufstocken und gerechter verteilen.

Mehr Geld an Kommunen mit vielen Kindern

Nach jahrelangen Debatten liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch: Mehr Geld soll vor allem an Gemeinden gehen, in denen viele Kinder leben. Denn die hätten durch Kita oder Schule höhere Kosten. Gleichzeitig sollen reiche Gemeinden wie Gallin im Landkreis Ludwigslust-Parchim oder Bentwisch bei Rostock, die vergleichsweise viel Steuern einnehmen, mehr Geld an ärmere Gemeinden abgeben. Insgesamt stockt das Land seine dauerhaften Hilfe auf - um rund 100 Millionen Euro auf mehr als 1,1 Milliarden Euro pro Jahr.

Links Link Landtag MV - Debatten im Parlament live Alle Themen, alle Beiträge, alle Politiker in Wort und Bild - Live-Übertragung der Debatten im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. extern

Linke will Wählen mit 16

Weitere Themen: Die Linksfraktion macht Druck beim Wahlalter mit 16 für Landtagswahlen. Die von der Landesregierung geplante Bürgerbefragung zu dem Thema hält die Linke für ein Ablenkmanöver. Und auf Antrag der CDU beschäftigt sich das Parlament in einer Aktuellen Stunde erneut mit dem Ärztemangel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.10.2017 | 07:00 Uhr