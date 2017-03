Stand: 21.03.2017 07:52 Uhr

Lalendorf: Schwefelsäure-Unfall bei Spedition

Nach einem Unfall mit Schwefelsäure auf dem Gelände einer Spedition in Lalendorf bei Teterow dauern derzeit die Aufräumarbeiten an. Nach Polizeiangaben liefen in den frühen Morgenstunden etwa 1.000 Liter 51-prozentige Schwefelsäure aus. Zwei Mitarbeiter wurden dabei verletzt und mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus nach Güstrow gebracht.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Inzwischen sind der Gefahrgutzug des Landkreises und die anderen Einsatzkräfte der Feuerwehr abgerückt. Die Enstsorgungsfirma EMV aus Bargeshagen kümmert sich um die Beseitigung der Reste der ausgelaufenen Schwefelsäure. Wie ein Sprecher des Landkreises betonte, habe zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Genaue Ursache noch unklar

Der Unfallhergang ist nun Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen halb vier am Morgen hatte ein Mitarbeiter einen Container geöffnet, in dem sogenannte Gebinde mit rund 2.500 Litern Schwefelsäure gelagert waren. Dabei entdeckte er, dass schon Säure ausgelaufen war und löste Alarm aus. Offenbar waren die Behälter während des Transportes per Lkw oder beim Abladen entstanden. Der Gewerbepark Lalendorf war daraufhin von der Polizei aus Sicherheistgründen abgeriegelt worden.

Schwefelsäure ist eine stark ätzende Flüssigkeit, die in Autobatterien und für die Produktion von Düngemittel verwendet wird. Besondere Vorsicht ist geboten, weil die Säure heftig mit Metall und organischen Substanzen reagieren kann. Dabei entstehen leicht brennbare Wasserstoffdämpfe. Außerdem darf die hochkonzentrierte Säure keinesfalls mit Wasser in Berührung kommen.

