Kritik an Minister Brodkorb wegen Gewinnspiel

Stand: 07.04.2017 06:00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) gerät wegen eines zweifelhaften Gewinnspiels auf der Facebook-Seite seines Ministeriums in die Kritik. Brodkorb lässt dort fünf mal zwei Freikarten für das Schloss Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verlosen. An dem Gewinnspiel nehmen mindestens fünf Abgeordnete aus Brodkorbs SPD-Fraktion teil.

Linke: Landesregierung verkommt zum Spielcasino

Die Linksfraktion spricht von einem PR-Gag. Gewinnspiele seien auf Ministeriumsseiten deplatziert und nicht Aufgabe eines Ministeriums. Die Landesregierung verkomme ansonsten zum Spielcasino, so die Finanzexpertin der Linksfraktion, Jeannine Rösler. Mitmachen kann bei dem Gewinnspiel jeder, der den entsprechenden Facebook-Beitrag des Ministeriums mit "Gefällt mir" markiert. Mindestens fünf Fraktionskollegen des SPD-Ministers haben sich mit ihren "Likes" für die Teilnahme beworben, darunter die Abgeordneten Dirk Friedriszik und Rainer Albrecht.

Linke: "Brodkorb eignet sich nicht als Lottofee"

Für die Linksfraktion ist die Aktion ein Unding. Parlamentarier und Ministeriums-Mitarbeiter hätten ausgeschlossen werden müssen. Außerdem sei eine Chancengleichheit nicht gewahrt, der normale Bürger habe von dem Gewinnspiel nichts mitbekommen, sondern in erster Linie nur die Abonnenten der Facebook-Seite des Ministeriums - und das seien wohl vor allem Parteifreunde. "Herr Brodkorb eignet sich nicht als Lottofee und sollte die Freikarten ohne Umwege an seine Fraktionskollegen schicken. Das wäre ehrlicher", meint Rösler. Sie will Einzelheiten per Parlamentsanfrage in Erfahrung bringen.

Floppt Brodkorbs Gewinnspiel? 07.04.2017 08:00 Uhr Autor/in: Ludmann, Stefan Finanzminister Mathias Brodkorb verlost auf der Facebook-Seite seines Ministeriums Freikarten für das Schloss Mirow - Die Linksfraktion spricht von einem PR-Gag.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mit Facebook anderes Publikum erreichen

Ein Sprecher des Ministers sagte, mitmachen könne jeder Bürger, auch Abgeordnete. Feste Teilnahmebedingungen gebe es nicht. Facebook biete die Möglichkeit, ein anderes Publikum zu erreichen. Am Ende würden alle Namen der Teilnehmer einzeln aufgeschrieben und dann aus einer Glaskugel gezogen. Es gehe dem Ministerium darum, auf die Schönheiten der Schlösser und Gärten hinzuweisen. Zusätzliche Kosten entstünden nicht. Brodkorb ist als Finanzminister auch zuständig für die Schlösser und Gärten - das Schloss in Mirow gehört dazu.

Kritik auch in den eigenen Reihen

Selbst Kabinettskollegen werfen Brodkorb ein selbstherrliches Verhalten vor. "Er hat niemanden, der ihn mal bremst", sagte ein Regierungsmitglied. Und: "Sellering lässt ihn schalten und walten." In seinem Ministerium hat sich der neue Minister nicht nur Freunde gemacht und einige Mitarbeiter verprellt. Das Verhältnis zu seinem Staatssekretär Peter Bäumer (parteilos) gilt als belastet, Bäumer soll bei Abteilungsleitersitzungen nicht mehr dabei sein. Brodkorb wird als "Kontrollfreak" beschrieben, der sich in jede Einzelheit einmischt und anderen nichts oder nur wenig zutraut.

Enges Verhältnis zwischen Sellering und Brodkorb

Dabei ist das Verhältnis zwischen dem Regierungschef und seinem Finanzminister ausgesprochen eng. Brodkorb kann bisher auf die uneingeschränkte Rückendeckung von Erwin Sellering zählen und liefert dafür selbst Anekdoten: Bei einer der jüngsten SPD-Fraktionssitzungen hatte Sellering vergessen, sich in die Anwesenheitsliste einzutragen. Als der kurz danach eintreffende Finanzminister das bemerkte, sagte er scherzhaft: "Dann wollen wir dem Ministerpräsidenten mal das Sitzungsgeld sichern". Brodkorb nahm den Kugelschreiber und trug "X X X" in Sellerings Namenszeile ein.

Weitere Informationen Koalition steckt Überschuss in Schuldenabbau Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von einer Viertelmilliarde Euro erwirtschaftet. Davon sollen drei Viertel in die Tilgung des Schuldenberges gehen. (31.01.2017) mehr Sascha Ott wird nicht Justizminister Die CDU hat überraschend ihren Kandidaten für den Posten des Justizministers, Sascha Ott, zurückgezogen. Hintergrund sind fragwürdige Facebook-Einträge des Kommunalpolitikers aus Greifswald. (22.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.04.2017 | 06:00 Uhr