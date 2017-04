Stand: 27.04.2017 17:20 Uhr

Kadetten gehen im Sommer an Bord der "Mircea"

Die Offiziersanwärter der Deutschen Marine werden ab Ende Juli auf dem rumänischen Großsegler "Mircea" ihre seemännische Ausbildung absolvieren. Das gab der Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Rainer Brinkmann, am Donnerstag in Rostock bekannt. Die "Gorch Fock" soll im Frühjahr 2018 wieder für die Deutsche Marine in See stechen. Das traditionsreiche Segelschulschiff wird seit mehr als einem Jahr instand gesetzt. Zuletzt tauchten immer neue Schäden auf.

Zwei Ausbildungsfahrten auf der "Mircea"

Letztmalig war die "Gorch Fock" zum 25. Geburtstag der Hanse Sail vor zwei Jahren in Rostock. Wenig später ging es dann in die Werft nach Bremerhaven. Seit mehr als einem Jahr ist dort die Grundsanierung der 1958 gebauten Bark im Gang. Wenn alles fertig ist, könnten Kosten in Höhe von 75 Millionen Euro zu Buche schlagen, schätzt das Verteidigungsministerium. Für zwei Ausbildungsfahrten von je 55 deutschen Kadetten und 10 Ausbildern steht 2017 der fast baugleiche aber 20 Jahre ältere Großsegler der rumänischen Marine "Mircea" zur Verfügung.

Auf dem Weg in den Norden

"Die 'Mircea' ist auf einem Törn, der sie von ihrem Heimathafen Constanza aus rund um den europäischen Archipel auch in die Ostsee führt", sagte Brinkmann am Donnertag. Das Schiff werde Ende Juli in Wilhelmshaven festmachen. Dort werde dann das deutsche Marine-Kontingent eingeschifft. "Nach einer gehörigen Einweisungzeit wird sie dann in See stechen und über Lissabon nach Palma verlegen und wird dann über Chania in Griechenland in den Heimathafen Constanza zurückverlegen", so der Vizeadmiral. Diesen zweiten Teil soll nach den Planungen die zweite Gruppe deutscher Kadetten mitmachen.

Marine verzichtet auf Aufentern in der Takelage

Nachdem zwei Kadettinnen 2008 und 2010 auf der "Gorch Fock" zu Tode kamen, sind die Sicherheitsvorschriften auf dem Ausbildungsschiff verschärft worden. Die "Mircea" könne nicht alle Sicherheitsstandards erfüllen, so Brinkmann: "Da wir bei der Sicherheit bei der Arbeit in der Takelage keine Abstriche machen wollten, haben wir entschieden, dass wir vom Aufentern in die Takelage absehen werden." Das bedeute jedoch nicht, dass damit die Ausbildung obsolet wird. "Alles andere, was wir von dieser Ausbildung erwarten, können wir auf der 'Mircea' ebenso vermitteln wie auf der 'Gorch Fock'", so Brinkmann. Wegen der unterschiedlichen Standards seien in den vergangenen Monaten zudem Vorkehrungen beim Arbeitsschutz, der medizinischen Versorgung und dem Umgang mit Lebensmitteln vorgenommen worden. "Wir werden zudem unsere eigenen Schwimmwesten mitbringen, einen deutschen Schiffsarzt und eine Zahnärztin, die deutsch und rumänisch spricht", sagte Brinkmann.

Deutsche Crew unter rumänischer Flagge

Die "Mircea" war 1938 im Auftrag des rumänischen Königreichs nach dem Vorbild der "Gorch Fock 1", die heutzutage in Stralsund als Museumsschiff liegt, bei Blohm + Voss in Hamburg gebaut worden und ist seitdem als Schulschiff weltweit unterwegs. Wenn deutsche angehende Seeleute anheuern, ist das für die Marine nicht umsonst, aber bezahlbar. "Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, weil wir die 'Mircea' nicht chartern. Was wir übernehmen werden sind die ganz normalen betrieblichen Kosten, die bei jeder Seefahrt anfallen wie etwa Hafenunterstützungsleistungen oder Lebensmittel", so Brinkmann weiter. Die "Mircea" wird mit der deutschen Crew an Bord unter rumänischer Flagge fahren, das Kommando an Bord verbleibt beim rumänischen Kapitän.

