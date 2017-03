Stand: 03.03.2017 15:37 Uhr

KMK-Beschluss: Das Abi up platt kann kommen

Niederdeutsch wird künftig als Prüfungsfach für das Abitur anerkannt. Wie das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns am Freitag mitteilte, wurde dies von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossen. Damit können die Pläne des Landes umgesetzt werden, künftig an sechs Gymnasien im Nordosten Niederdeutsch als Wahlpflichtfach anzubieten.

Hesse: Große Wertschätzung für niederdeutsche Sprache

An diesen Schwerpunktschulen soll Plattdeutsch auch für das mündliche und schriftliche Abitur zugelassen werden. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sagte, diese Entscheidung sei eine große Wertschätzung für alle, die sich für die Pflege der niederdeutschen Sprache einsetzen. Plattdeutsch sei damit ein gleichberechtigtes Schulfach und kein Zusatzangebot mehr. Die niederdeutsche Sprache können Schüler von der siebten Klasse an künftig an Gymnasien in Dömitz, Wismar, Crivitz, Laage, Stavenhagen und Demmin erlernen.

