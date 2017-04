Stand: 19.04.2017 11:42 Uhr

Jedes dritte Bienenvolk im Winter eingegangen

Der Imkerverband in Mecklenburg-Vorpommern schlägt Alarm. In diesem Jahr würden Honigbienen in Größenordnungen fehlen, die mit ihrer Bestäubungsleistung für eine gute Ernte sorgen könnten. Laut Imkerverbandschef Torsten Ellmann ist die Ausfallquote im mecklenburgischen Landesteil mit teilweise 40 bis 60 Prozent der Völker doppelt so hoch wie in Vorpommern: "Jedes dritte Bienenvolk hat den Winter nicht überlebt", sagt Ellmann.

30 Millionen Bienen fehlen beim Bestäuben

Der Verbandsvorsitzende geht von rund 30 Millonen Bienen aus, die für die Bestäubung fehlen. Das wirkt sich auch auf die Obsternte aus. "Wir haben Ertragssteigerungen in der Obstblüte von 60 bis 90 Prozent durch die Bestäubung der Honigbiene." Bleibt diese aus, erfolgt auch kein Fruchtansatz. "Wir haben dann weniger Äpfel, Birnen und Kirschen hier im Land."

Videos 02:42 min Bienensterben: Imker beugen vor 05.01.2016 19:30 Uhr Nordmagazin Seit Jahren sterben die Bienen in Mecklenburg-Vorpommern, viele Imker melden Verluste. Ein Grund ist die Varroamilbe. Bienenzüchter behandeln ihre Tiere daher mit Oxalsäure. Video (02:42 min)

Hummeln als Verstärkung

Wegen der ohnehin geringen Völkerdichte im Land sorgen die Obstbauern schon seit Jahren vor - mit zusätzlichen Hummelvölkern in den blühenden Plantagen. Auch Raps profitiert mit einem zusätzlichen Ertrag von bis zu 20 Prozent von der Insektenbestäubung, sagt der Imker. Es sei hierbei wichtig, Absprachen zwischen Imkern und Landwirten zu treffen.

Überalterung der Imker im Nordosten

Der Vorsitzende des Landesimkerverbandes sorgt sich nach diesem starken Völkerverlust auch um die Imker - vor allem um die älteren. Laut einer Studie zur Bienenhaltung im Land hat etwa die Hälfte der Imker das Rentenalter erreicht. Und das seien die erfahrenen mit den meisten Völkern. "Wenn ich meinen gesamten Bienenbestand verliere, dann überlege ich schon, ob ich noch weitermache. Meine angst ist, dass viele sagen, ich höre auf", so Ellmann weiter.

Mehr Blühflächen schaffen

Die Ursachen für den dramatischen Verlust an Bienenvölkern seien vielfältig. Als entscheidend sieht Ellmann aber den Nahrungsmangel im späten Sommer und Herbst an. "Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr hohe Bienenverluste beklagen, aber uns dann nicht engagieren, um ein vielfältiges, hochqualitatives Pollenangebot darzulegen." Ellmann appelliert deshalb an Landwirte, Kommunen und Kleingärtner, überall wo möglich, Blühflächen für die Bienen zu schaffen.

