Stand: 23.03.2017 12:34 Uhr

Jäger wollen Wildschweinen an den Kragen

Der Kreis Vorpommern-Greifswald erprobt zur Zeit in einem Pilotprojekt, wie Schwarzwild effizienter bejagt werden kann. Dabei werden auch unkonventionelle Methoden angewandt.

Mehr Frischlinge erlegen

Unter anderem werden Frischlinge in großer Zahl geschossen. Das ist unüblich, weil es sich für Jäger wirtschaftlich nicht lohne, sagte ein Kreissprecher. Die Kosten für die vorgeschriebene Trichinen-Untersuchung der ersten 300 erlegten Frischlinge übernimmt zunächst ein Versicherungsunternehmen aus Pasewalk. Die Kostenübernahme soll ein Anreiz für die Jäger sein zwischen dem 1. April und dem 30. September mehr Frischlinge zu schießen.

Trichinen-Untersuchung vorgeschrieben

Jedes erlegte Wildschwein muß auf Trichinen untersucht werden, denn die Fadenwürmer sind für den Menschen gefährlich. Erst im November wurde ein Frischling auf Usedom positiv getestet. Die Untersuchung muss normalerweise der Jäger bezahlen und für einen Frischling ist das vergleichsweise teuer, auch wenn der Landkreis diese Gebühr im Rahmen des Pilotprojektes bereits reduziert hat. Der Spender aus der Versicherungsbranche hat vor allem die steigenden Kosten durch Wildschweinschäden im Blick. So sollen im Land etwa ein Viertel aller Versicherungsvorgänge im Zusammenhang mit Wildunfällen auf Straßen stehen.

Seuchengefahr vorbeugen

Der Landkreis hat vor allem die Seuchengefahr im Blick: Wenn die Afrikanische Schweinepest aus Richtung Polen Mecklenburg-Vorpommern erreichen sollte, dann ist zuerst Vorpommern-Greifswald betroffen. Um diese Ansteckungsgefahr zu minimieren, soll der Schweinebestand drastisch reduziert werden. Außerdem treten Folgen einer großen Wildschwein-Population in der Landwirtschaft und an Deichen auf.

Der Jagdhundeausbilder NaturNah - 08.11.2016 18:15 Uhr Sven Bielfeldt ist Förster der Gutsverwaltung Sierhagen in Schlewig-Holstein. Dutzende Deutsch-Drahthaar-Hunde hat er schon zu Jagdhunden ausgebildet.







4,18 bei 109 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Waidgerechtes Vorgehen

Laut Oberster Jagdbehörde ist es waidgerecht, Frischlinge zu erlegen - im Gegensatz zu führenden Bachen, also den Mütter. Als Frischlinge bezeichnet man nicht nur die ganz jungen gestreiften Tiere, sondern jedes Wildschwein bis zu einem Alter von maximal 15 Monaten. Aber gerade die kleinen Schweine, die weniger als zehn Kilogramm wiegen, sind gesundheitlich nicht sehr stabil und übertragen am ehesten Krankheiten. Deshalb soll besonders in diese Altersgruppe eingegriffen werden.

Auch Jagd durch "Saufänge"

Um die Population einzudämmen würden vereinzelt auch sogenannte Saufänge eingesetzt, so der Sprecher. Diese Kastenfallen werden als besonders effektiv betrachtet. Sie sind im Nordosten als Ausnahme seit dem Schweinepestzug in den 1990er Jahren erlaubt. In den Fallen werden die Frischlinge gefangen und dann einzeln entnommen und außer Hörweite getötet. So sei es waidgerecht. Im Rahmen des Pilotprojekts sollen "Saufänge" aber nur durch speziell geschulte Jäger geschehen. Diese Art zu jagen gefalle niemandem, sie sei aber notwendig und durch das Gesetz gedeckt, sagte der Sprecher.

Während des Projekts sollen Jäger zum Thema Schwarzwild fortgebildet werden, außerdem könne auch moderne Technik im Rahmen der bestehenden Gesetze eingesetzt werden: zum Beispiel Nachtsichtbrillen und Wildkameras. Zu den vielen Beteiligten des Projektes gehören auch Naturschutzbehörden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.03.2017 | 12:00 Uhr