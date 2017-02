Interessenkonflikt bei AWO-Spitzenmann?

Stand: 22.02.2017 07:00 Uhr

Erneut ist ein Spitzenvertreter der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in die Kritik geraten. Es geht um den Vorstandsvorsitzenden des AWO-Regionalverbandes Bad Doberan, Bodo Wiegand-Hoffmeister. Der Jurist und Rektor der Hochschule Wismar ist zugleich Vorsitzender einer einflussreichen Landesschiedsstelle im Sozialwesen, die in Mecklenburg-Vorpommern bei Konfliktfällen zwischen Sozialverbänden und Landkreisen entscheidet.

Häufiges Thema: Tariflöhne

Wenn beispielsweise ein von der AWO betriebenes Pflegeheim sich mit den Landkreisen um mehr Geld streitet, dann ist das ein Fall für die Schiedsstelle. Sie ist paritätisch mit Vertretern der Sozialanbieter und der Kommunen besetzt. Bei einem Patt in dem neunköpfigen Gremium ist die Stimme des Vorsitzenden entscheidend. Es geht dabei schnell um mehrere zehntausend Euro - oft sind die Tariflöhne der Beschäftigten in den Sozialeinrichtungen ein Streitthema.

Linke fordert neutrale Position

Die Linksfraktion sieht ein "Geschmäckle". In dieser Position sei eine neutrale Position wichtig. Wiegand-Hoffmeister könne diese Neutralität mit seiner AWO-Tätigkeit nicht garantieren. Er sollte sein Amt zur Verfügung stellen, so Fraktionschefin Simone Oldenburg. Sie kann sich mit ihrer Kritik auch auf Prüfergebnisse des Landesrechnungshofes berufen.

Rechnungshof kritisiert Praxis

Die obersten Finanzkontrolleure werfen Wiegand-Hoffmeister indirekt und ohne ihn beim Namen zu nennen vor, parteiisch zu sein und einseitig für die Sozialverbände und damit auch für die AWO zu entscheiden. In einem Bericht zu den kommunalen Sozialausgaben heißt es, die Schiedsstellen-Praxis sei stets "zuungunsten der Kommunen" ausgefallen. Der Rechnungshof verweist darauf, dass laut Gesetz und Landesverordnung der Vorsitzende der Schiedsstelle unparteiisch sein müsse. Daran aber hat die Prüfbehörde offenbar massive Zweifel.

Interessenkollision durch Vorsitz?

Angesichts der AWO-Tätigkeit sieht der Rechnungshof eine Interessenskollision. Dabei sei das Amt des Vorsitzenden von "strategischer Bedeutung", schreiben die Prüfer. Das Sozialministerium müsse in diesem Jahr eine Neuausrichtung bei der Besetzung anstreben. Wiegand-Hoffmeisters Amtszeit endet Anfang 2018. Er war 2013 per Los durch das SPD-geführte Sozialministerium zu der ehrenamtlichen Aufgabe gekommen. Für jede Entscheidung der Schiedsstelle erhält er bis zu 350 Euro. Die Entscheidungen können noch vor den Sozialgerichten angefochten werden.

AWO-Vorsitzender weist Kritik zurück

Wiegand-Hoffmeister wehrt sich gegen die Vorwürfe. Auf NDR-Anfrage sagte er, er übe sein Amt "selbstverständlich" unparteiisch aus und sei nicht befangen. Er nehme das Amt wahr, weil er als Jurist die Fachkompetenz habe, um über die dort anfallenden Fragen zu entscheiden. Möglicherweise habe der Rechnungshof "die Sache nicht hinreichend recherchiert". Es habe keine Beschwerden an seiner Amtsführung gegeben. Wenn es um Fragen seines AWO-Regionalverbandes Bad Doberan gehe, nehme er nicht an der Abstimmung teil, das sei in der Schiedsstelle so verabredet. Ebenfalls besprochen sei, dass das nicht für Fälle gilt, bei denen andere AWO-Kreisverbände betroffen sind: "Diese Praxis hat auch noch nie zu einem Befangenheitsantrag geführt". Er sei aber nicht darauf angewiesen, das Amt auszuführen und er lasse sich aber auch nicht durch "politisches Geplänkel" verunsichern.

Der 50-Jährige war lange Zeit stellvertretender Vorsitzender der Landes-SPD. Er ist Mitglied des SPD-Parteikonvents, das ist das höchste Beschlussgremium zwischen den Parteitagen. Wiegand-Hoffmeister ist verheiratet mit Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

