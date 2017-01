Stand: 07.01.2017 12:52 Uhr

Immer mehr "Aushilfs-Erzieher" in den Kitas

Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern finden offenbar kaum noch ausgebildete Erzieher. Wie der Direktor des Kommunalen Sozialverbandes, Jörg Rabe, am Sonnabend in Schwerin erklärte, werde immer häufiger gering qualifiziertes Personal eingestellt. Die Zahl der Ausnahmeanträge habe sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr seien 238 Anträge eingegangen. 2015 waren es nach früheren Angaben von Rabe 107, im Jahr davor 64.

Arbeitsmarkt für Erzieher ist leer

Im Nordosten dürfen Kinderkrippen und Kindergärten nur mit der gesetzlich vorgeschriebenen Zahl an qualifizierten Erziehern betrieben werden. In der Krippe ist eine Fachkraft für sechs Kinder vorgesehen, im Kindergarten beträgt das Verhältnis 1 zu 15. Sind am Arbeitsmarkt keine Erzieher aufzutreiben, wenden sich die Kita-Träger in ihrer Not an den Kommunalen Sozialverband und beantragen eine Ausnahmegenehmigung. 116 solcher Anträge wurden 2016 vom Verband genehmigt.

Von der Diplom-Theologin zur Kita-Erzieherin

Jeder Einzelfall werde genau geprüft. Träger wollen oft Kinderpfleger als Erzieher einsetzen, sagte Direktor Rabe. Kinderpfleger hätten nach zwei- bis dreijähriger Ausbildung den Status einer Assistenzkraft und fänden damit kaum eine Anstellung. Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher dauert vier Jahre. Oft würden die Ausnahme-Anträge auch für ausgebildete Lehrer, Familienpfleger oder Tagesmütter gestellt. Auch eine Kinderkrankenschwester und eine Diplom-Theologin seien schon dabei gewesen.

Neue Ausbildung für Kindheitspädagogik geplant

Das Problem des Erziehermangels sei erkannt, versicherte der Sprecher des Sozialministeriums, Alexander Kujat. Ministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, das Sozial- und das Bildungsministerium hätten sich auf die Einführung eines neuen Ausbildungsgangs "Kindheitspädagogik für 0- bis 10-Jährige" verständigt, der sich am Grundprinzip einer dualen Ausbildung orientiere. "In der Koalitionsvereinbarung ist zwischen SPD und CDU vereinbart worden, dass dieser Ausbildungsgang mit einer Auszubildendenvergütung spätestens zum Schuljahr 2018/19 beginnt."

Opposition wirft Regierung Versäumnisse vor

Die Linke fürchtet um die Betreuungsqualität in den Kitas bei einer dualen Berufsausbildung. Der Erzieherberuf sei eine pädagogische Tätigkeit und mit der eines Lehrers vergleichbar, betonte die familienpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Linken, Jacqueline Bernhardt. Sie warf der Regierung vor, den Ausbildungsbedarf für Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren zu niedrig einzuschätzen.

