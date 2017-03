Stand: 29.03.2017 08:09 Uhr

Hund beißt kleinem Mädchen ins Gesicht

Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Angriff eines Hundes in Schwaan (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Das Kind hatte im Garten des elterlichen Grundstücks gespielt, als sie von einem Bullmastiff gebissen wurde.

Hund reißt sich los und läuft auf Privatgrundstück

Eine Verwandte des Hundehalters soll mit dem Bullmastiff zuvor in der Nähe an der Leine spazieren gewesen sein. Der Tier habe sich jedoch losgerissen und sei zielgerichtet auf das Kind zugelaufen, so die Polizei. Der Hund konnte durch die Mutter und einem Nachbarn, der über den Zaun zur Hilfe eilte, überwältigt und unter Kontrolle gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Radio MV.

Mädchen erleidet mehrere Bisswunden im Gesicht

Das Mädchen musste wegen mehrerer Bisswunden im Gesicht in die Kinderklinik nach Rostock gebracht werden. Auch der Nachbar wurde verletzt. Gegen die Betreuungsperson des Hundes ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden. Gegen den zur Zeit des Vorfalls nicht anwesenden Hundehalter wird ein Verstoß gegen die Hundehalterverordnung geprüft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.03.2017 | 07:00 Uhr