Geflügelpest in MV: 40.000 Puten werden getötet

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Putenmastanlage in Fäsekow bei Tribsees (Landkreises Vorpommern-Rügen) gehen am Sonnabend die Räumarbeiten weiter. Eine Spezialfirma ist seit Freitagmorgen dabei, alle 40.000 Tiere der Anlage einzuschläfern und die Kadaver zu entsorgen. Bis alle Arbeiten abgeschlossen sind, werde es noch mindestens zwei Tage dauern, so der Sprecher des Landkreises, Olaf Manzke. Jedes Einsatzfahrzeug, das den Hof der Putenmastanlage verlässt, müsse aufwendig desinfiziert werden

Vogelgrippe vernichtet Putenbestand Nordmagazin - 27.01.2017 19:30 Uhr In einem Putenmastbetrieb in dem vorpommerschen Dorf Fäsekow ist das hochaggressive H5N8-Virus ausgebrochen. 40.000 Puten müssen getötet werden.







Kreisstraße bleibt gesperrt

Das Gebiet im Umkreis von drei Kilometern um den Geflügelhof in Fäsekow hat der Kreis zur Sperrzone erklärt. Dort haben die Behörden über 40 Geflügelhalter registriert. Im Ein-Kilometer-Radius um den Seuchenherd wurden Tupferproben in den Tierbeständen genommen. Diese sollen im Landesüberwachungsamt in Rostock untersucht werden. Die Kreisstraße 13 bleibt das ganze Wochenende für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Betriebe im Umkreis werden kontrolliert

Die restlichen Halter im Drei-Kilometer-Bereich werden auch kontrolliert. Zwei Behördenmitarbeiter überprüfen Futter, Einstreu, Personen und Fahrzeuge, um die Ursache für die Infektion zu finden. Am Sonnabend sollen sie von Mitarbeitern des Friedrich-Loeffler-Instituts unterstützt werden, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Erreger H5N8 bestätigt

Von den zehn Putenställen in Fäsekow waren sechs belegt. Innerhalb einer Nacht waren dem Ministerium zufolge 540 Tiere an der Vogelgrippe verendet, sie waren erst vier Wochen alt. Wie der Geflügelpesterreger in den Betrieb gelangte, ist nicht bekannt. Der Betreiber der Anlage hatte sich beim Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Rügen gemeldet. Dieses hat umgehend die notwendigen Untersuchungen vorgenommen und eingeleitet.

Ein Sprecher des Landkreises hatte am Freitagmorgen bestätigt, dass es sich bei dem festgestellten Virus um die hoch aggressive Variante H5N8 handelt. Landkreis und Behörden haben das Betriebsgelände weiträumig gesperrt sowie Sperr- und Beobachtungsgebiete rund um die Anlage eingerichtet.

Landkreis Rostock: Neues Vogelgrippe-Beobachtungsgebiet

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei Tribsees hat am Freitag der Landkreis Rostock ein neues Beobachtungsgebiet im Osten des Kreises festgelegt: Betroffen sind acht Orte bei Gnoien. Lebendes Geflügel, frisches Geflügelfleisch und Eier dürfen nicht aus dem Beobachtungsgebiet gebracht werden. Tierhalter, die ihr Geflügel noch nicht beim Veterinäramt gemeldet haben, müssten das unverzüglich nachholen, hieß es aus der Kreisverwaltung. Die Ausdehnung des Beobachtungsgebietes ist auf einer interaktiven Karte auf der Internetseite des Landkreises zu sehen.

Keine Alternative zur Keulung

Um eine Ausbreitung des Virus effektiv zu verhindern, gebe es zur Tötung aller Tiere in solchen Fällen keine Alternative, sagt der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, Professor Thomas Mettenleiter gegenüber NDR 1 Radio MV. Nur so könne man erreichen, dass von einem infizierten Bestand keine Gefahr mehr ausgeht.

Hundertprozentige Sicherheit nicht möglich

Im Moment sei das Risiko in Deutschland weiterhin recht hoch, dass sich Bestände von Hausgeflügel und nicht nur Wildvögel mit einer Variante des Virus infizieren, so . "Das wird auch noch eine Weile so bleiben", so Mettenleiter. Eine hundertprozentige Sicherheit gegen Einschleppung eines solchen Erregers wird man in der normalen Geflügelhaltung sicherlich nicht erreichen können, hieß es.

"Abgesehen davon wäre es "aber auch völlig unethisch, die Tiere eine solche Infektion durchmachen zu lassen bis zum Tod. Die Tiere leiden extrem unter dieser Infektion. Egal, ob das nun Puten oder Hühner oder Wasservögel sind", so Mettenleiter.

Vogelgrippe in MV

Seit dem ersten Vogelgrippe-Fall des Winters in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen November wurde der gefährliche Erreger H5N8 bislang bei knapp 200 Wildvögeln und in 13 Nutztierhaltungen einschließlich Zoos nachgewiesen.

