Geflügel im Nordosten darf endlich wieder raus

Mecklenburg-Vorpommern hebt die Stallpflicht wegen der Vogelgrippe weitgehend auf. Seit Mitternacht darf das Geflügel wieder fast überall aus dem Stall.

Ausnahmen der neuen Regel

Streit um Stallpflicht beigelegt 16.03.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Landwirtschaftsminister Backhaus und Vertreter der Landkreise haben sich zur Geflügelstallpflicht geeinigt.

In zwei Landkreisen im Nordosten gelten allerdings Ausnahmen: Im Landkreis Nordwestmecklenburg müssen gewerbliche Geflügelhalter weiter Einzelanträge stellen, wenn sie ihre Tiere ins Freie lassen wollen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gilt dies ebenso, aber nur für Geflügelhaltungen ab 100 Tieren.

Ausgenommen sind zudem auch weiter die sogenannten Risikogebiete: An der Küste und in der Nähe von Seen und Gewässern wird in einem Streifen von 500 Metern die Stallpflicht beibehalten. So hatte es Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) mit den Vertretern der Landkreise am Mittwoch besprochen. Die Landkreise geben nun Karten heraus, in denen die entsprechenden Gebiete markiert sind.

Virus offenbar auf dem Rückzug

Das Risiko der Vogelgrippe nimmt laut Ministerium weiter ab, da der Vogelzug langsam zu Ende geht. Außerdem wird es wärmer, wodurch sich das Virus auch nicht mehr so gut verbreiten kann.

Zuletzt wurde das H5N8-Virus bei einem Wildvogel am 9. März nachwiesen, also vor etwas mehr als einer Woche. In Geflügelbeständen gab es den letzten Fall von Geflügelpest am 3. März.

