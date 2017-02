Stand: 27.02.2017 12:01 Uhr

Zemitz: Gefahrgut-Einsatz nach Unfall

In Zemitz bei Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Feuerwehr am Montagvormittag nach einem Unfall zu einem Gefahrgut-Einsatz ausgerückt. Nach Angaben des Kreises sind rund 5.000 Liter Düngemittel ausgelaufen. Das Mittel war in einem Behälter auf einen Traktor geladen. Dieser kippte Polizeiangaben zufolge bei einem Abbiegemanöver auf die Seite.

Mögliche Gefahr durch Salzsäure

Der Anhänger stürzte daraufhin in den Vorgarten eines Mehrfamilienhauses. Dort lief das Mittel in den Keller. Es könne bei Kontakt mit Beton Salzsäure entstehen, hieß es. Unklar war zunächst, um welches Düngemittel es sich genau handelt und wie es neutralisiert werden kann. Der Fahrer hatte keine Ladungspapiere bei sich. Einer Polizeisprecherin zufolge steht allerdings nun fest, dass es sich um ein Gemisch aus Stickstoff und Schwefel handelt.

Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Wie der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim, betonte, sei größte Vorsicht geboten. Es stehe noch nicht hundertprozentig fest, ob sich Salzsäure gebildet habe. Der Bewohner des Hauses wurde in Sicherheit gebracht. Anwohner in Zemitz sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Ein speziell für Gefahrgut-Einsätze geschulter Zug der Feuerwehr aus Torgelow soll den Bereich nun dekontaminieren. Auch der Keller des Hauses muss leergepumpt werden. Die Landesstraße zwischen Hohensee und Zemitz ist in beide Richtungen gesperrt.

