Stand: 20.02.2017 11:42 Uhr

Gauck sagt Abschiedsbesuch in MV komplett ab

Bundespräsident Joachim Gauck hat seinen geplanten Besuch in Mecklenburg-Vorpommern aus Krankheitsgründen abgesagt. Der 77-Jährige sei stark erkältet, teilte das Bundespräsidialamt am Montag in Berlin mit. Geplant waren Besuche in Wismar, Greifswald und Stralsund. Es werde geprüft, ob die ausgefallenen Termine nachgeholt werden könnten, hieß es. Die Amtszeit des gebürtigen Rostockers endet am 17. März.

Gauck wollte über "Engagement in den Kommunen" sprechen

Wie NDR 1 Radio MV berichtete, waren in Wismar ein Rundgang durch die historische Innenstadt sowie ein Besuch in einem holzverarbeitenden Unternehmen geplant. Die beiden Visiten in Mecklenburg-Vorpommern am Montag und Dienstag sollten die Reihe "Verantwortung vor Ort - Engagement in den Kommunen" abschließen. Dabei hatte Gauck sich an verschiedenen Orten im gesamten Bundesgebiet über die jeweiligen Herausforderungen in Kommunen informiert und das Engagement von Bürgern und Kommunalpolitikern gewürdigt.

