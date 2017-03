Stand: 03.03.2017 16:10 Uhr

Flugsitz-Produktion in Schwerin startet

Im Schweriner Industriepark Göhrener Tannen werden ab sofort Flugzeugsitze produziert. Die ZIM Flugsitz GmbH aus Markdorf (Baden-Württemberg) hat rund 8,5 Millionen Euro in das neue, 7.500 Qudratmeter große Werk investiert, das am Freitag eröffnet wurde. 80 Mitarbeiter sollen dort nach Firmenangaben jährlich mehr als 20.000 Hightech-Sitze bauen. In und um Schwerin gebe es viele kleine Unternehmen und Handwerker, die das richtige Luftfahrt-Know-how hätten, sagte Angelika Zimmermann, die das Familienunternehmen 2009 gegründet hat.

Nähe zu Hamburg und Airbus großes Plus

Die Nähe zu Hamburg und damit zu Airbus sei perfekt, so Zimmermann weiter. Auch das Arbeitskräftepotenzial sei ein wichtiger Grund für die Ansiedlung in Mecklenburg gewesen. Ingenieure, Mechaniker, Sattler und Installateure, darunter auch bisherige Pendler und Rückkehrer, würden eingestellt. Ende 2017 sollen in Schwerin etwa 70 Beschäftigte arbeiten und genauso bezahlt werden wie die Kollegen in Markdorf. Die Flugsitze des Unternehmens werden beispielsweise im Airbus A300, A310 sowie der Boeing 747 eingebaut. Zu den Kunden zählen Airlines wie Lufthansa, airberlin, Thai Airways oder auch Japan Airlines. Der Umsatz des Unternehmens belief sich 2015 auf rund 48 Millionen Euro.

Zypries betont Wichtigkeit von Industrie 4.0

Mit dem Werk in Schwerin steige ZIM zum viertgrößten Hersteller von Flugzeugsitzen weltweit auf, sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) bei der Werkseröffnung. Zypries betonte, wie wichtig die unter dem Schlagwort Industrie 4.0 bekannte Digitalisierung für den deutschen Mittelstand sei. ZIM setze einige der Möglichkeiten in seinem Schweriner Werk schon ein. So könnten Mitarbeiter mittels Datenbrillen Anleitungen lesen.

Ein moderner Sitz wiegt nur neun Kilo

Im Schweriner Werk werden von Computern überwacht Arm- und Rückenlehnen, Kopfstützen und Haltesysteme verschraubt und Unterhaltungselektronik eingebaut. Zum Einsatz kommen den Angaben zufolge Materialien wie etwa Carbon, Titan, Aluminium und Magnesium. Ein moderner Economy-Sitz bringt gerade einmal neun Kilo auf die Waage. Bis dato sind etwa 65.000 ZIM-Flugzeugsitze rund um den Erdball unterwegs.

Sellering: MV attraktiver Standort für Luft- und Raumfahrtunternehmen

Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) nannte Mecklenburg-Vorpommern aus Anlass der Werkseröffnung einen hochattraktiven Standort für die Luft- und Raumfahrtbranche. Das zeige die wachsende Zahl der Unternehmen in diesem Bereich, vor allem als Zulieferer innovativer Komponenten, sagte er. Derzeit beschäftigt die Luft- und Raumfahrtbranche Mecklenburg-Vorpommerns rund 800 Mitarbeiter in 30 Unternehmen. Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erklärte, die Ansiedlung stärke die gesamte Region im Raum Hamburg. Die Industrie- und Handelskammer Schwerin spricht von einer "nachhaltigen" Investition.

