Flüchtlingsmädchen Reem darf bleiben

Das Rostocker Flüchtlingsmädchen Reem darf in Deutschland bleiben. Die mittlerweile 17-Jährige war vor zwei Jahren durch ihre Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bundesweit bekannt geworden. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Rostock erhielt die Jugendliche eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis. Sie sei damit sicher vor einer Abschiebung. Auch ihre Eltern seien davor geschützt, hieß es. Die sogenannte Niederlassungserlaubnis sei auch eine Voraussetzung für die spätere Einbürgerung des fließend Deutsch sprechenden Mädchens.

Reem Sahwil - ein Mädchen mit vielen Talenten Nordmagazin - 13.07.2017 19:30 Uhr Reem Sahwil wurde bundesweit berühmt, weil Angela Merkel sie bei einer Veranstaltung tröstete. Das heute 16-jährige palästinensisch-stämmige Mädchen spielt Klavier und singt.







Zeit der Ungewissheit vorbei

Damit geht für die 17-Jährige und ihre Familie eine lange Phase der Ungewissheit zu Ende. Ihre letzte Aufenthaltsgenehmigung galt lediglich bis Oktober 2017. Die Aufenthaltsgenehmigungen für Reems Eltern und die beiden jüngeren Geschwister waren zudem ebenfalls unterschiedlich befristet. "Es stresst mich manchmal sehr, weil einfach so eine Sicherheit fehlt. Aber mittlerweile ist man dran gewöhnt, weil es ja nicht das erste Mal ist, sondern es andauernd wiederholt wird", hatte Reem in einem Interview mit dem NDR im Sommer zu der Situation gesagt.

Schlagartig bekannt geworden

Ihr Auftritt in einer Diskussionsrunde mit Merkel hatte die damals 14-jährige Reem im Juli 2015 in die Schlagzeilen gebracht. Sie erzählte, dass sie als Palästinenserin aus dem Libanon geflohen ist und ihrer Familie und ihr die Abschiebung drohte. Merkel zeigte Verständnis und begann zunächst mit routiniert wirkenden Erklärungen. Doch als Reem zu weinen begann, geriet Merkel ins Stocken, ging zu ihr hin und versuchte, sie zu trösten. "Du hast das doch prima gemacht", sagte sie. Als der Moderator des Bürgerdialogs daraufhin erklärt, dass es nicht darum geht, wie sie das gemacht habe, sondern um eine belastende Situation, bügelte Merkel ihn barsch ab. "Das weiß ich, dass es um eine belastende Situation geht. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln."

Reem - Zwei turbulente Jahre





























Turbulente Zeiten

In der Folgezeit schlugen die medialen Wellen über dem jungen Mädchen zusammen. Der Twitter-Hashtag #merkelstreichelt und die Bilder der Begegnung mit der Kanzlerin wurden hunderttausendfach in sozialen Netzwerken geteilt und kommentiert. Reem und ihre Familie wurden regelrecht belagert. Mittlerweile hat sich Reem mit dem Auftritt und den Folgen für ihr Leben versöhnt: Es werde immer ein Tag bleiben, an dem sehr viel in ihr und um sie herum passiert sei, sagte die Neuntklässlerin im Sommer. Wenn sie heutzutage an jenen Tag im Sommer 2015 denke, tue sie dies mit positiven Gedanken.

Wieder im Fokus

In jüngster Zeit ist Reems Leben erneut turbulenter geworden. Im August 2017 erschien ihre Autobiografie mit dem Titel "Ich habe einen Traum - Als Flüchtlingskind in Deutschland". Auch Reems gesundheitlicher Zustand hat sich gebessert. Als Kind war sie durch eine Explosion verletzt und teilweise gelähmt worden. Es folgte eine langwierige Behandlung über mehrere Jahre. Derzeit muss sie noch ab und zu Schienen am Bein tragen. Aber von dem leichten Humpeln ist nur noch wenig zu merken.

